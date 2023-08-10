Що може завадити інвестиціям в Україну після перемоги: шведський економіст назвав критичну умову

Перешкода для іноземних інвестицій зникне, коли в Україні пануватиме верховенство права.

Шведський дипломат та економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд вважає, що іноземні інвестиції до України не прийдуть, поки влада не гарантує належного права власності та верховенство права.

Про це він говорив в інтерв’ю ТСН.ua.

“Дуже розумно, що Європейський Союз наполягав на своїх перших умовах для отримання статусу кандидата України в ЄС, щоб укріпити верховенство права, тобто найвищі правові інститути в Україні”, - наголосив економіст.

За його словами, якщо ця перешкода зникне іноземні партнери неодмінно інвестуватимуть в українську економіку.

“Якщо це станеться, Україна могла б отримати вигоду від іноземних інвестицій, як це зробила Центральна Європа в 90-х роках, без цього нічого не відбудеться. Отже, це критична умова”, - наголосив Андерс Ослунд.

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Нагадаємо, у червні 2023 року понад тисяча політиків, підприємців, активістів із шістдесяти країн світу провели в Лондоні конференцію з відбудови України. ТСН.ua зібрав інформацію про головні наслідки цього саміту.

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