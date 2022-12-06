Що означатиме для світових споживачів нове обмеження ціни на російську нафту: думка експертів

Обмеження ціни на російську нафту в 60 доларів відкриває новий фронт для західних країн, які прагнуть виснажити ресурси Кремля для ведення війни в Україні. Також це обмеження створює нову невизначеність на глобальних енергетичних ринках.

Про це пише видання CBSNews.

Обмеження, яке набуло чинності в понеділок після сесії переговорів між країнами «Групи семи», Австралією та Європейським Союзом, має на меті обмежити доходи Росії з продажу нафти, і послабити здатність Москви фінансувати свою армію. Також це ще один спосіб натиснути на президента Росії Володимира Путіна.

Попри те, що ціна на нафту була стабільною в понеділок, такі заходи ускладнюють і без того нестабільну ситуацію, викликаючи побоювання, що ембарго може призвести до підвищення цін на енергоносії через скорочення світових поставок нафти. Що потрібно знати про обмеження ціни на російську нафту, ембарго ЄС і те, що ці події можуть означати для споживачів у США та світової економіки.

Навіщо обмежувати російську нафту?

Мета обмеження ціни подвійна: зменшити доходи Росії від експорту нафти за кордон і при цьому підтримувати потік російської сировини на світовий ринок.

Раніше ЄС і Великобританія виступали з ідеєю заборони страхування будь-яких поставок російської нафти, але висловлювали занепокоєння, що вилучення такої кількості нафти з ринків призведе до різкого зростання цін.

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«Існує невід’ємне протиріччя між першим — значущим скороченням доходів Росії від експорту та другим — уникненням фізичного дефіциту на світовому ринку нафти. Політики ЄС і G7 пам’ятають про поточний інфляційний тиск і політичні кризи, які виникають через це», – вважає аналітик Реймонд Джеймс.

На кого впливає обмеження ціни?

США припинили імпорт російської нафти навесні 2022 року, а в понеділок набуло чинності ембарго ЄС на російську нафту. Обмеження спрямоване на сторонні країни, які все ще імпортують російську нафту.

«Китай, Індія та Туреччина виділяються як основні імпортери нафти, які не вводили власних санкцій проти Росії, тому обмеження ціни має для них найбільше безпосереднє значення», — зазначив Реймонд Джеймс.

Росія, другий у світі виробник нафти, вже перенаправила більшу частину своїх поставок до Індії, Китаю та інших азіатських країн за зниженими цінами після того, як західні клієнти почали відмовлятись від російської сировини ще до введення заборони ЄС.

Як працює обмеження ціни?

Страхові компанії та інші фірми, необхідні для транспортування нафти, зможуть мати справу з російською сирою нафтою лише за умови, що ціна за один барель становитиме 60 доларів або нижче. Більшість світових страхових компаній розташовані в ЄС або Великобританії, тому від них буде багато залежати, як буде виконуватись обмеження.

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У Міністерстві фінансів США заявили, що дія цінового ліміту залежить від життєво важливого елемента світової торгівлі нафтою: індустрії морських послуг, яка включає страхування, фінансування торгівлі та інші ключові послуги, які підтримують комплексне транспортування нафти по всьому світу. Майже всі порти та основні канали поставок вимагають, щоб судна мали відповідне страхування, причому близько 90% ринку контролюється компаніями, що знаходяться в G7.

Хоча Росія може спробувати обійти обмеження, використовуючи різні ресурси доставки та страхування, обмеження робить це «дорожчим, трудомістким і громіздким», заявила Марія Шагіна, експерт із санкцій Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Берліні.

«Ця гра в кішки-мишки завжди притаманна санкційним механізмам», – сказала вона.

Як відреагувала Росія?

Росія відхилила обмеження ціни, а речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росії необхідно проаналізувати ситуацію, перш ніж приймати рішення про конкретну відповідь, повідомляє.

Постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов написав у Twitter, що країна припинить поставки нафти країнам, які підтримують обмеження. Він назвав дії Заходу «політично вмотивованими антиринковими рішеннями, що ставлять під загрозу стабільність нафтового ринку».

ЄС готує заходи у відповідь, якщо Росія припинить увесь імпорт сирої нафти на континент. Хоча з понеділка ЄС більше не імпортує російську нафту танкерами, туди все ще поступає сировина по трубопроводах.

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«Навіщо для Росії відправляти нафту в країни-учасниці санкцій? Це ризик, який бере на себе Європа», — сказав Патрік ДеХаан, енергетичний аналітик GasBuddy, зазначивши, що перші наслідки можуть відчути через тижні або місяці.

ДеХаан зазначив, що багато чого залежатиме від інших факторів, зокрема від того, наскільки буде холодна зима, наскільки сповільниться світова економіка, що призведе до зниження попиту на нафту та чи пожвавиться зростання економіки в Китаї.

Якщо Росія перекриє нафту в Європу, це "може бути компенсовано скороченням стратегічних запасів під егідою Міжнародного енергетичного агентства", - заявили у холдингу JPMorgan Chase. «Ці запаси, очевидно, не нескінченні, але навіть з огляду на скорочення минулого року, найбільші економіки світу готові відреагувати на нафтовий шок».

Тим часом інші країни, які наразі імпортують російську нафту судами — Китай, Індія та Туреччина — ймовірно зможуть обійти це обмеження, вважають аналітики.

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Минулого тижня Індія заявила, що продовжить купувати російську нафту без використання західних фінансових або страхових послуг. Раніше міністр фінансів Джанет Йеллен заявила, що Індія буде «рада» зробити це, у тому числі якщо ціна на нафту буде вище обмеження.

ЗМІ повідомляють, що Росія збирає власний флот танкерів, щоб уникнути обмежень Заходу. Нафту також можна було перекачувати з одного корабля на інший і змішувати з нафтою подібної якості, щоб приховати її походження.

Який вплив мають різні рівні обмеження ціни?

Ліміт у 60 доларів був компромісом між країнами-членами ЄС, які хотіли уникнути різких стрибків цін на світових ринках нафти, та іншими, включаючи Польщу та країни Балтії, які бажали зниження ліміту, щоб фінансово покарати Росію.

Зараз російська нафта продається трохи нижче 60 доларів за барель, тобто обмеження не матиме великого впливу на фінанси Росії. Це "майже залишиться непоміченим", сказала Сімоне Тальяп'єтра, експерт з енергетичної політики Брюгельського аналітичного центру в Брюсселі. Однак, якщо ціна на нафту різко зросте, обмеження може серйозно вплинути на російську економіку.

ЄС також залишив собі простір для коригування обмеження разом зі світовою ціною на нафту.

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За оцінками аналітиків, Росії потрібно продавати нафту приблизно по 30 доларів за барель, щоб покрити витрати на виробництво.

Робін Брукс, головний економіст Інституту міжнародних фінансів у Вашингтоні, минулого тижня написав у Twitter, що ліміт у 30 доларів «почне у Росії фінансову кризу, на яку вона заслуговує».

Що буде далі?

Найбільший вплив ембарго ЄС може мати не цього тижня, а 5 лютого, коли набуде чинності додаткова заборона Європи на продукти переробки, виготовлені з російської нафти, включаючи дизельне паливо.

За даними JPMorgan Chase, Європа все ще імпортує близько 1,3 мільйона барелів російських нафтопродуктів на день, половина з яких – дизельне паливо. У Європі все ще є багато автомобілів, які працюють на дизельному паливі, також паливо використовується для вантажного транспорту для доставки широкого асортименту товарів споживачам і для роботи сільськогосподарської техніки. Ці вищі витрати, ймовірно, поширяться на всю економіку.

Аналітики Commerzbank кажуть, що ембарго ЄС і обмеження разом можуть призвести до «помітного посилення ситуації на ринку нафти на початку 2023 року» і очікують, що ціна на міжнародну еталонну марку Brent в найближчі тижні знову підніметься до 95 доларів за барель. ОПЕК на своєму засіданні цими вихідними заявив, що не буде збільшувати пропозицію у відповідь на кроки ЄС.

Нагадаємо, раніше інформували, що нафтові танкери 5 грудня утворили чергу біля узбережжя Туреччини в перший день обмеження цін на російську нафту на Заході.

Також ми раніше повідомляли, що Рада ЄС запровадила обмеження цін на російську морську сиру нафту. Ліміт встановлено на рівні 60 доларів США за барель. Ціна може коригуватися у майбутньому, щоб реагувати на розвиток ринку.

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