Що робити, аби отримати тисячу за вакцинацію: у Мінекономіки пояснили

Що робити, аби отримати тисячу за вакцинацію: у Мінекономіки пояснили

Попередньо, взяти участь у програмі можна буде виключно через мобільний застосунок "Дія".

У Міністерстві економіки України пояснили алгоритм дій для отриманя тисячі гривень за вакцинацію проти COVID-19. Як відомо, отримати винагороду можна буде вже від 19 грудня.

Про це пише РБК-Україна.

Повідомляється, що взяти участь у програмі можна буде виключно через мобільний застосунок "Дія".

Заступниця міністра економіки Ірина Новікова пояснює алгоритм дій:

громадянин, що бажає взяти участь у програмі, обирає в "Дії" послугу " єПідтримка ",

", проходить перевірку на відповідність встановленим критеріям,

на відповідність встановленим критеріям, відкриває в онлайн-банку віртуальний рахунок та отримує на нього гроші.

"Віртуальні рахунки - безкоштовні, комісій за обслуговування не буде. Більшість операцій в "Дії" здійснюється автоматично. У подальшому планується запустити офлайн-сервіс", — зазначила Новікова у коментарі РБК-Україна.

Заступниця міністра економіки також додала, що зараз тривають консультації з бізнесом, щоб коло учасників стало ширшим.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розробляє пропозиції стосовно того, як вакциновані мешканці сіл та пенсіонери зможуть використати тисячу гривень за вакцинацію. Відтак, Шмигаль повідомив, що це питання поки перебуває на етапі доопрацювання, проте до запуску програми його вирішать і результат повідомлять суспільству.

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