Що робити, якщо в гаманці залишився 0: бізнесмен дав поради для різного віку

Бізнесмен Василь Хмельницький, який двічі ставав банкротом і після цього знову зазнавав успіху, розповів, що робити, якщо ви втратили всі свої гроші і залишилися з порожнім гаманцем. Треба шукати можливості, не здаватися та діяти в залежності від віку.

Бізнесмен відповів на запитання, що б він робив, якби втратив всі свої гроші не тільки на рахунках, але й на приватних картках, і в гаманці був просто 0.

Про це Хмельницький написав у Мережі 3 червня.

"Чесно кажучи, в мене такого ніколи не було. Я 2 рази був банкротом, але активи та певні кошти на рахунках все одно були. Але, припустимо, ви втратили все. Як діяти? На мою думку, потрібно дивитись з огляду на те, скільки вам років", – зауважив бізнесмен.

Якщо вам 25

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Якщо вам 25 років, ви тільки почали працювати і все втратили – треба шукати нову роботу і починати все з початку. Можна йти працювати водієм в таксі, до ресторану офіціантом. Вчитись, отримувати нові навички та досвід і поступово розвиватись. Приділяти час самоосвіті. Обрати ментора в професії.

"Пройде 3-5 років, ви будете йти вгору по кар’єрній драбині, вам будуть відкриватись нові можливості, якщо ви відповідальна та трудолюбива людина", – запевнив Хмельницький.

Від 35 до 55

"Якщо вам 35-40 років або 55 (як мені) – це міняє ситуацію. Тому що до цього часу я вже точно в чомусь добре розбираюсь. Я витратив 10-15 років свого життя на опанування певної сфери. Тому, навіть якщо все втратив під 0, але я чесно вів бізнес і мав хороші стосунки з партнерами – я доволі швидко зможу знову зібрати команду та організувати бізнес-процеси. І люди, знаючи мою репутацію, зможуть мені знову довірити кошти, піти в партнество або дати контракти. Тому я би почав новий бізнес в тій сфері, в якій я вже маю досвід", – порадив бізнесмен.

Він додав – якщо ж ви втратили гроші, значить розумієте, які були помилки і можете зробити висновки.

"Тому я би почав бізнес зпочатку і за 2-3 роки вийшов би на певний результат. Тому починайте працювати в тій сфері, в якій у вас вже є досвід", – порадив підприємець.

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Звичайно, можна опанувати і нову професію, але на думку Хмельницького, краще розвиватися в тому напрямку, який ви вже розумієте. Наприклад, якщо ви були менеджером з продажів техніки, а хочете стати маркетологом, то краще йти працювати маркетологом у ту компанію, яка теж займається технікою. Це дає більше можливостей для розвитку, бо ви вже маєте певні зв’язки і розумієте процеси.

"Звісно, ідеально варіанту не буває. Всі труднощі роблять нас сильнішими. Просто не можна здаватись, треба шукати можливості та не втрачати віру в себе. Якщо ви живі та здорові – нічого не втрачено. Під час складних етапів треба буде більше працювати, вчитись та брати на себе більше відповідальності. Але саме це і робить нас успішними", – наголосив бізнесмен.

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