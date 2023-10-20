Що робити з пошкодженими купюрами і чому термінал часто не приймає гривні: пояснення НБУ

У НБУ пояснили, що робити з купюрами, які не приймає банкомат, а також у яких випадках пошкоджені гривні можна обміняти на цілком нові.

В житті трапляється багато випадків, коли готівка зазнає різноманітних пошкоджень. Проте такі гроші часто можна обміняти.

Куди в такому випадку звертатися громадянам, розповів Валерій Строчков, начальник управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ.

Що робити з пошкодженими купюрами

"Ми зобов'язали наші уповноважені банки приймати у населення значно пошкоджені банкноти гривні. Відповідно до наших нормативних документів вони мають їх передавати на дослідження до Національного банку. Крім уповноважених банків, громадяни можуть звертатися зі значно пошкодженими банкнотами гривні до підрозділів НБУ в обласних центрах (Київ, Львів, Одеса, Хмельницький, Харків, Дніпро). Для відшкодування важливо, щоб збереглося не менше 55% купюри", - розповів Строчков.

За його словами, НБУ під час ухвалення рішення про обмін спирається на "Правила визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України".

"Це базова інструкція для обміну значно пошкоджених банкнот гривні. Інструктивний документ, в принципі, вимагає від заявника надання довідки про пожежу або інший нещасний випадок. Але бувають ситуації, коли достатньо заяви людини, у якій вона самостійно описує обставини пошкодження грошей", - каже Строчков.

Найбільш поширені випадки ненавмисного псування грошей нині пов’язані з пожежею і водою. Експерти НБУ розділяють банкноти, які склеїлися або спеклися, і перераховують їх. Водночас у Нацбанку радять людям самостійно цього не робити, а принести пошкоджені гроші в такому вигляді, як їх знайшли.

"Тоді, наприклад, ми бачимо з точки зору характеристик пошкодження, що готівка була пошкоджена, коли зберігалася однією групою. В таких випадках, як правило, є шанс відшкодувати людині практично повну суму", - зауважив начальник управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ.

Найбільша сума відшкодування, за словами Строчкова, – майже півтора мільйона гривень. Цей випадок стався до повномасштабної війни. Гроші перевозили в машині, яка потрапила в ДТП і загорілася.

"Готівку нам принесли в обгорілих коробках, в яких її витягли з авто. Банкноти постраждали не лише від вогню, а й від піни з вогнегасника. Ми розділяли купюри десь 15 робочих днів і врешті-решт обміняли ці гроші. А найменші компенсовані суми – одна та дві гривні", - розповів Строчков.

Що робити, якщо купюру не приймає термінал

Буває, що через термінал не проходить банкнота, яка вперше потрапляє в обіг одразу після емісії. Тобто можливі випадки, коли термінали не приймають абсолютно нові, гладенькі купюри без будь-яких недоліків.

Також можуть бути проблеми з грошима, які випадково випрали. Бо термінал, на відміну від людини, побачить люмінесценцію паперу. Справжня банкнота може мати також інші забруднення, надриви тощо, з якими термінал її не приймає.

Такі банкноти можна принести в банк і касир має обміняти їх без проведення дослідження експертами НБУ. Бо є певні критерії, за якими банкноти в обов’язковому порядку вилучаються на дослідження, і ці випадки до них не відносяться.

Нагадаємо, в Україні продовжують фіксувати фальшиві купюри. Здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі.

Читайте також: