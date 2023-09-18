Що та як купувати в Китаї восени. Досвід та поради Meest China

Найбільш хвилююче питання для всіх українців наразі - до чого готуватись цієї зими? Чи продовжаться обстріли енергетичної інфраструктури України та чи будуть знову перебої з електропостачанням? Та що вже зараз починати закуповувати. Шкода, що ми не можемо знати наперед, що нас чекає. Але точно можемо максимально підготуватися, щоб пережити цю зиму комфортніше, ніж попередню.

Що варто купувати

Передусім, розберемось, чим варто себе забезпечити вже зараз. Павербанки, обігрівачі, теплі ковдри та спортивні костюми - точно не будуть зайвими. Навіть, якщо нас оминуть відключення світла, ці речі точно стануть у пригоді. Тим паче зараз, коли сезон ще невисокий, є можливість замовити ці товари з Китаю за дуже вигідними цінами.

Наступна категорія - товари до Різдва та Нового Року. Ялинки, гірлянди, новорічні подарунки та декор - все це вже можна замовляти з Китаю. По-перше, ви можете спокійно обрати все, що вам подобається без поспіху і черг, а по-друге, ціна на такі товари зараз буде максимально приємною.

Дитячі товари: одяг, іграшки, товари для школи, подарунки - завжди актуальні, незалежно від сезону. А восени попит на них ще зростає. В Китаї величезний вибір дитячих товарів, крім того всі вони відрізняються гарним виглядом та відмінною якістю.

Восени в Китаї відбувається період великих розпродажів, які пов'язані з важливими китайськими святами (Свято середини осені, День утворення КНР, День Холостяка). В цей час найбільші китайські маркетплейси (Taobao, Tmall, 1688, Pinduoduo) пропонують покупцям великі знижки на всі категорії товарів. Тож осінь - це ідеальний час купити одяг, взуття, необхідну техніку, товари для дому та спорту з максимальними знижками.

Ще одна велика категорія товарів, які активно купують в Китаї - смарт товари. Їх замовляють як для власного користування, так і для бізнес потреб. Це різноманітні смарт-годинники, зарядні пристрої, зволожувачі повітря, лампи для манікюру, товари для автомобілів (камери, парктроніки) та багато іншого. Такі товари вигідно замовляти через привабливу ціну і великий вибір.

Товари для різних сфер бізнесу також актуально закуповувати восени. Перш за все, вам вигідно буде оформити замовлення на велику партію та отримати її до початку високого сезону, який починається в листопаді. Виробництва та окремі постачальники часто пропонують знижки на великі обсяги продукції А ще є шанс одним із перших ознайомитися з сезонними новинками товарів, які з'являються саме восени.

Де купувати

В Китаї є маркетплейси, де можна знайти найрізноманітніші товари за цінами, набагато нижчими, ніж на Аліекспрес. Коротко розкажемо про найпопулярніші з них.

Taobao - великий китайський маркетплейс для покупок у роздріб, де можна придбати речі високої якості за низькими цінами. Ви можете оформити замовлення самостійно, але доставка з Taobao виконуєтсься лише по Китаю, тож вам знадобиться перевізник, який отримає ваш товар в Китаї та доставить до України. Це може бути компанія Meest China, яка має власний склад в Китаї, адресу якого ви можете вносити при оформленні замовлення з Taobao. Після отримання складом Meest China вашого замовлення, вам доступні додаткові послуги такі як - перевірка, фотофіксація товару та консолідація (об'єднання) товарів від різних виробників в одну посилку для доставки в Україну.

Ще один популярний маркетплейс, де можна придбати широкий асортимент товарів - Pinduoduo. Особливістю цієї китайської платформи є те, що Pinduoduo орієнтується на мобільні пристрої і придбати товар можна лише в застосунку. Pinduoduo цікавий тим, що тут можна брати участь у спільних покупках. Більша ціна вказана за самостійну покупку, а менша - за спільну. Товари в цьому маркетплейсі бувають дешевше, ніж на інших, через надання покупцям субсидованих знижок на товари.

1688 - маркетплейс, що ідеально підходить для оптових покупок. 1688 дуже полюбляють через те, що при збільшенні обсягу покупки, зменшується вартість за одиницю. Але є один нюанс. Щоб робити покупки на 1688, потрібно спершу зареєструватись на Таобао, внести свої логін та пароль з Таобао, заповнити всі необхідні дані та внести адресу складу Meest China у Китаї. Потім актуалізувати рахунок AliPay Meest China, щоб адресувати оплату замовлення. Після цього, можна приступати до покупок на 1688.com

Але є швидший і зручніший спосіб замовляти товари з Китаю - за допомогою сервісу Meest China Shop від компанії Meest China (викуп та доставка товарів з Китаю). Meest China Shop - це платформа, на якій зібрані товари з різних китайських маркетплейсів (Таобао, 1688, Pinduoduo), і на якій можна купувати, як у звичному інтернет-магазині.

Як працює Meest China Shop

У Meest China Shop є безліч переваг. По-перше, на відміну від внутрішніх китайських маркетплейсів, усе на зрозумілій українському покупцеві мові. По-друге, як ми вже зазначили, товари з різних китайських маркетплейсів об’єднані на одній платформі. По-третє, не потрібно спілкуватися з китайськими продавцями, самостійно викуповувати товари та оформлювати їх доставку до складу в Китаї, а також вирішувати різноманітні проблемні ситуації. Все це зроблять за вас працівники Meest China Shop.

Процес покупки максимально зручний:

Ви реєструєтеся на сайті. Обираєте товар та додаєте його в корзину. Сплачуєте ваше замовлення. Чекаєте, коли ваші товари прибудуть до складу Meest China Оформлюєте посилку та сплачуєте за доставку в Україну, яка здійснюється авіа чи морем.

Крім того, що все дуже зрозуміло і швидко, Meest China має кілька інших додаткових переваг:

Можна купувати товари у різних китайських продавців, але отримати все однією посилкою. Ця послуга називається консолідацією товарів і є безкоштовною у Meest China. Також можна замовити додаткові послуги, такі як детальна перевірка товарів та фотозвіт, покращене пакування, страхування. А доставка посилок з Meest China складає всього 10 днів авіа і 45-50 днів морем.

Підсумовуючи, осінь - чудова пора, щоб робити покупки в Китаї, оскільки це період великих знижок та оновлення асортименту товарів. А з Meest China Shop ваш досвід покупок буде приємним та легким.