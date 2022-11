Що таке Чорна п'ятниця: відповідаємо на популярні запитання

Що це взагалі таке?

Щороку Чорна п'ятниця слідує одразу ж за американським Днем подяки, який святкують у четвертий листопадовий четвер. Цього дня торгові мережі пропонують величезні знижки, які зазвичай стартують з 30% і досягають максимуму в 90%. Акція поширюється на різні товари та послуги, до неї приєднуються і магазини, і навіть банківські установи. Цінопад настільки приємний, що вишиковуються цілі черги з шопоголиків і охочих заощадити, а сайти в інтернеті часом не витримують навантаження. Найактивніше буяння покупців та вигідні покупки в рамках Black Friday – сьогодні вже традиція, але так було не завжди.

З чого все починалося?

Точної дати, коли була придумана BF, не знає ніхто. Та ж проблема і з історією виникнення, але батьківщина відома точно – Америка. За однією з версій, Чорну п'ятницю пов'язують із обвалом золотого ринку, що стався далекого 1869 року. Інша говорить, ніби їй передувала Велика Депресія, що вибухнула в 1929 році. Є ще третя, простіша і дуже цікава легенда. Нібито скромний хлопчина Френк Вулворт у Пенсільванії вирішив розпродати сезонні дрібнички у маленькій лавці. Він виставив табличку «все по п'ять центів» і тим самим влаштував перший сейл у США, що вдався на славу (продаж до вечора зріс у 6 разів). Комерційний успіх надихнув підприємців, які збагнули можливість суттєвого прибутку перед Різдвом, і на прилавках зарясніли дуже привабливі цінники.

Звідки взялася назва?

Звичайно ж, спочатку про таємничий термін не йшлося. Знижковий напрямок успішно розвивався, ринками ходили задоволені американці, а продавці тільки й рахували прибутки. Але одного разу у Філадельфії через наплив покупців зачастили моторошні пробки в центрі міста. А разом із ними – аварії та жертви, бо автомобілісти та перехожі поспішали встигнути в універмаги. Надивившись на ажіотаж із плачевними наслідками, місцеві поліцейські нарекли той день чорним і на якийсь час за назвою закріпився негативний відтінок. Втім, трапляється протилежне трактування – без негативного підтексту. Воно стосується відповідної ідіоми in the black (на противагу in the red означає «позитивний баланс»), що передбачає «вихід у плюс» без збитків та заборгованостей.

Який зв'язок між Чорною п'ятницею та знижками?

Канонічний вираз поступово прижився, набув позитивного сенсу і в сучасних реаліях став синонімом святкового мегарозпродажу. Все завдяки заповзятливим тодішнім крамарям. Вони вигадали за допомогою піару перетворити ЧП на щось круте і для цього масово замовляли рекламні кампанії. Вдалий приклад згодом наслідувала Національна асоціація роздрібних торговців у Штатах і почала влаштовувати справжнє свято для любителів шопінгу. Залежалі речі збували за невеликою вартістю, що приносило вигоду обом сторонам і набуло повсюдного поширення.

З роками хитрі маркетологи розтягли фішку по своїх країнах, і вона набула глобальних масштабів. Цьогорічна суть Чорної п'ятниці колишня – завоювати клієнта. Тільки найбільший результат досягається максимальною підготовленістю та відповідальністю при підході до процесу, прозорістю, щедрістю пропозицій та найширшим асортиментом. На вибір доступні як дитячі іграшки, так і велика побутова техніка, від одягу та взуття до електроніки, меблів та домашнього текстилю. А після Black Friday, яка зазвичай триває всі вихідні, приходить Кіберпонеділок і акційне чаклунство спрямовується онлайн.