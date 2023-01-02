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Що в Україні з доларом і євро після новорічних вихідних: курс валют на 2 січня в обмінниках

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Що в Україні з доларом і євро після новорічних вихідних: курс валют на 2 січня в обмінниках

Фото: Associated Press

Курс гривні в столичних обмінниках залишився на рівні 40,80 грн/дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 2 січня, залишився на рівні попереднього показника – 40,80 грн/дол., курс євро до гривні ослаб на 10 копійок і становить 42,85 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,20 грн за дол., євро – 42,00 грн за євро.

Нагадаємо, що офіційний фіксований курс долара, який від липня встановив НБУ, складає 36,57 грн/дол.

Водночас у НБУ заявили, що курс валют в Україні вже не реагує на обстріли РФ, а також наголосили, що його коливання протягом року будуть несуттєвими.

За прогнозом консенсус-групаи Focus Economics S. L. U, оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде перебувати на рівні 40,20-40,40 гривень за долар. Як наголошують експерти, готівковий курс у січні-лютому 2023 року, насамперед, буде залежатиме від подій на фронті.

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Дата публікації
Перегляди
4694
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