Що в Україні з доларом і євро після вихідних: курс валют на 9 січня в обмінниках

Курс гривні в столичних обмінниках ослабнув до 40,80 грн/дол.
Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 9 січня, ослаб на 5 копійок – до 40,80 грн/дол., щодо євро курс гривні ослаб на 10 копійок і становить 42,80 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,25 грн за дол., євро – 41,90 грн за євро.
Нагадаємо, що офіційний фіксований курс долара, який від липня 2022 року встановив НБУ, становить 36,57 грн/дол. Цього року регулятор його поки що не змінював.
Водночас, за прогнозом консенсус-групаи Focus Economics S. L. U, оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде перебувати на рівні 40,20-40,40 гривень за долар. Як наголошують експерти, готівковий курс у січні-лютому 2023 року, буде залежатиме від подій на фронті.
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