Що впливатиме на курс гривні у жовтні — валютний прогноз

Курс гривні у вересні перебував під пильним наглядом Національного банку України.
Вересень показав стабільність курсу гривні щодо долара попри сезонні коливання попиту та пропозиції. Завдяки зусиллям НБУ вдалось уникнути значних девальваційних ризиків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на економічних експертів.
Зі слів очільника служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрія Крохмаля, в жовтні очікується традиційне сезонне пожвавлення валютного ринку. Це буде відбуватися, насамперед, за рахунок більших обсягів попиту і пропозиції.
"Це відображатиме традиційну для цього періоду часу активізацію імпортерів (передусім електроніки та споживчих товарів), а також експортерів (зокрема аграріїв)", – зазначив він.
Водночас, підкреслив експерт, різкої зміни курсу очікувати не варто, тому що НБУ має сильні позиції та достатню кількість ресурсів для того, щоб продовжувати політику керованої гнучкості у формуванні курсу на міжбанківькому валютному ринку.
Крохмаль вважає, що на тлі підвищеного попиту може спостерігатись поступовий дрейф в бік підвищення курсу долара, але з високою вірогідністю ринковий діапазон залишиться в межах 41,00-42,00 гривні за 1 долар.
"З огляду на прискорення інфляції та низку інфляційних ризиків, на які НБУ звертає увагу, регулятор скоріше буде схильний до обмеження девальвації, аби не підвищувати ціновий тиск в економіці", – зазначив представник банку.
В.о. виконавчого директора Незалежної асоціації банків України Дмитро Глінський вважає, що курс гривні на валютному ринку зараз винятково визначається спроможністю НБУ закривати інтервенціями різницю між попитом і пропозицією.
Неритмічність зовнішніх фінансових надходжень, на думку Глінського, не буде мати впливу на валютний курс. Він зазначив, що, якщо у серпні Україна отримала понад 8 млрд доларів від міжнародних партнерів, то у вересні результат був практично нульовим.
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