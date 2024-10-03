Що впливатиме на курс гривні у жовтні — валютний прогноз

Вересень показав стабільність курсу гривні щодо долара попри сезонні коливання попиту та пропозиції. Завдяки зусиллям НБУ вдалось уникнути значних девальваційних ризиків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на економічних експертів.

Зі слів очільника служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрія Крохмаля, в жовтні очікується традиційне сезонне пожвавлення валютного ринку. Це буде відбуватися, насамперед, за рахунок більших обсягів попиту і пропозиції.

"Це відображатиме традиційну для цього періоду часу активізацію імпортерів (передусім електроніки та споживчих товарів), а також експортерів (зокрема аграріїв)", – зазначив він.

Водночас, підкреслив експерт, різкої зміни курсу очікувати не варто, тому що НБУ має сильні позиції та достатню кількість ресурсів для того, щоб продовжувати політику керованої гнучкості у формуванні курсу на міжбанківькому валютному ринку.

Крохмаль вважає, що на тлі підвищеного попиту може спостерігатись поступовий дрейф в бік підвищення курсу долара, але з високою вірогідністю ринковий діапазон залишиться в межах 41,00-42,00 гривні за 1 долар.

"З огляду на прискорення інфляції та низку інфляційних ризиків, на які НБУ звертає увагу, регулятор скоріше буде схильний до обмеження девальвації, аби не підвищувати ціновий тиск в економіці", – зазначив представник банку.

В.о. виконавчого директора Незалежної асоціації банків України Дмитро Глінський вважає, що курс гривні на валютному ринку зараз винятково визначається спроможністю НБУ закривати інтервенціями різницю між попитом і пропозицією.

Неритмічність зовнішніх фінансових надходжень, на думку Глінського, не буде мати впливу на валютний курс. Він зазначив, що, якщо у серпні Україна отримала понад 8 млрд доларів від міжнародних партнерів, то у вересні результат був практично нульовим.

Що буде з курсом поточного тижня, який є перехідним між вереснем і жовтнем, що наразі краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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