Що з доларом і євро: курс валют на 7 грудня в обмінниках

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 7 грудня, залишився на рівні попереднього дня - 40,30 грн/дол., щодо євро курс гривні зміцнився на 5 копійок - до 41,85 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,80 грн за дол., євро – 41,00 грн за євро.

Днем раніше, 6 грудня, курс гривні до долара в обмінниках становив 40,30 грн/дол., євро коштував 41,90 грн/євро.

Також читайте В новому оборонному бюджеті США передбачається значна сума на допомогу Україні

Варто зазначити, що фіксований курс долара, який від липня встановив НБУ, становить 36,57 грн/дол. і за прогнозами голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Данила Гетманцева, до кінця цього року на цьому рівні і залишиться. За словами Гетманцева, наразі немає жодних підстав для здешевшання гривні.

Водночас у бюджеті на 2023 рік середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол.

Читайте також: