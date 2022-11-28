Що з доларом і євро після вихідними: курс валют на 28 листопада в обмінниках та "ПриватБанку"

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 28 листопада, зміцнився на 5 копійок – до 40,35 грн/дол., щодо євро курс гривні також зміцнився на 5 копійок – до 41,25 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,80 грн за дол., євро – 40,50 грн за євро.

Водночас у "ПриватБанку" курс долара у понеділок залишився на рівні попереднього показника – 39,90 грн за долар., курс євро до гривні також не змінився і становить 41,00 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн за дол., євро – 40,00 грн за євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 39,37 грн.

Нагадаємо, що Нацбанку 21 липня цього року зафіксував офіційний курс долара на рівні 36,57 грн/дол.

Водночас у бюджеті-2023 середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець року він становитиме 45,8 грн за дол. (замість 50 грн за дол. у попередньому прогнозі).

Раніше директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько висловила думку, що у грудні в Україні може виникнути дефіцит готівки. Втім, за її словами, яким буде курс долара наступного місяця, спрогнозувати важко.

Читайте також: