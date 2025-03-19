Щоб не платити великі гроші: комунальники попередили про позачергові перевірки газових лічильників

Як часто має відбуватися повірка лічильника газу і кого це стосується.
Повірка газового лічильника має відбуватися регулярно, адже це обов'язкова процедура для всіх споживачів.
Про це сказали в пресслужбі компанії “Нафтогаз”, передає napensii.ua.
Компанія, яка постачає блакитне паливо для 98% споживачів в Україні, нагадує, що періодичність проведення повірки лічильника залежить від типу пристрою.
Позачергові перевірки газових лічильників: кого це стосується
Передусім нагадаємо, що на періодичність впливає клас точності лічильника:
- лічильник класу точності 1 – кожні два роки;
- лічильник класу точності 1,5 – кожні 8 років.
Компанія може відмовитися приймати покази лічильника, якщо повірка не була проведена своєчасно.
Чи може відбуватися повірка позачергово
В деяких випадках повірка лічильника відбувається позачергово:
- якщо є сумніви в тому, що подані покази правильні;
- лічильник довго не використовувався;
- повірочне тавро пошкоджене.
Хто може не здійснювати повірку лічильника:
- жителі ТОТ (ці громадяни мають здійснити повірку лічильників протягом трьох місяців після завершення воєнного стану);
- жителі населених пунктів, які визначені як зона активних бойових дій (на повірку лічильників їм буде надано 6 місяців після закінчення воєнного стану).
Нагадаємо, раніше йшлося про те, що громадянам надходять платіжки з високими тарифами за тепло навіть за умов економного споживання.
Дехто сподівається зменшити витрати, зокрема відмовившись від оплати опалення під’їздів або за умови відсутності в помешканні.
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