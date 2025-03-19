Щоб не платити великі гроші: комунальники попередили про позачергові перевірки газових лічильників

Як часто має відбуватися повірка лічильника газу і кого це стосується.

Повірка газового лічильника має відбуватися регулярно, адже це обов'язкова процедура для всіх споживачів.

Про це сказали в пресслужбі компанії “Нафтогаз”, передає napensii.ua.

Компанія, яка постачає блакитне паливо для 98% споживачів в Україні, нагадує, що періодичність проведення повірки лічильника залежить від типу пристрою.

Позачергові перевірки газових лічильників: кого це стосується

Передусім нагадаємо, що на періодичність впливає клас точності лічильника:

лічильник класу точності 1 – кожні два роки;

лічильник класу точності 1,5 – кожні 8 років.

Компанія може відмовитися приймати покази лічильника, якщо повірка не була проведена своєчасно.

Чи може відбуватися повірка позачергово

В деяких випадках повірка лічильника відбувається позачергово:

якщо є сумніви в тому, що подані покази правильні;

лічильник довго не використовувався;

повірочне тавро пошкоджене.

Хто може не здійснювати повірку лічильника:

жителі ТОТ (ці громадяни мають здійснити повірку лічильників протягом трьох місяців після завершення воєнного стану);

жителі населених пунктів, які визначені як зона активних бойових дій (на повірку лічильників їм буде надано 6 місяців після закінчення воєнного стану).

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що громадянам надходять платіжки з високими тарифами за тепло навіть за умов економного споживання.

Дехто сподівається зменшити витрати, зокрема відмовившись від оплати опалення під’їздів або за умови відсутності в помешканні.

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