Щоб не привертати надмірну увагу: Нацбанк заборонив обмінникам виставляти табло з курсом валют

Відтепер, щоб дізнатися про поточний курс валют в обмінному пункті, слід буде звернутися до віконечка каси.

Національний банк України посилив вимоги до обмінників щодо організації торгівлі готівковою валютою. Зокрема, Нацбанк заборонив інформувати про курси валют поза межами кас.

Про це йдеться у рішенні НБУ, опублікованому в п’ятницю, 29 липня.

“Небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку забороняється здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза межами кас установ та їх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами”, - вирішили у Нацбанку.

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Інформацію про курси валют відтепер будуть надавати у стандартизованому вигляді у форматі наказу або розпорядження в касах установ.

Крім того, обмінники знову повинні подавати інформацію до “Реєстру приміщень”, у яких здійснюються валютні операції, а процес купівлі-продажу валют повинен здійснюватися із обов'язковим веденням відеоспостереження.

В Нацбанку пояснили, що такі заходи запроваджуються “з метою мінімізації спекуляцій та створення дійсно конкурентного середовища”.

Нагадаємо, якщо Кабмін та НБУ правильно відреагують на девальвацію національної валюти, то є шанс, що долар коштуватиме не більше 40 гривень.

В українських обмінниках різко підскочив курс іноземних валют

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