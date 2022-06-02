"Щоб прибрати з ринку росіян": Єрмак висловився про збільшення видобутку нафти арабськими країнами

"Щоб прибрати з ринку росіян": Єрмак висловився про збільшення видобутку нафти арабськими країнами

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що майбутнє збільшення видобутку нафти арабськими країнами зможе замінити російський енергоресурс на ринку.

Своєю чергою це допоможе Заходу подолати енергетичну залежність від Росії.

Про це Єрмак написав у Мережі 2 червня.

"Більше нафти для заміни російського енергоресурсу на ринку. ОПЕК+ може погодитися на збільшення видобутку на 648 тисяч барелів на добу в липні-серпні", – йдеться у повідомленні.

Голова ОП також сповістив, що 1 червня під час розмови з головами МЗС країн-членів Ради співробітництва арабських держав Затоки він "закликав з користю для себе допомогти Заходу подолати енергетичну залежність від рф".

"Збільшення видобутку нафти арабськими країнами, щоб прибрати з ринку росіян – це саме те, що потрібно", – резюмував Єрмак.

Нагадаємо, у світі впали ціни на нафту, оскільки Саудівська Аравія може збільшити її видобуток у відповідь на заклики США. Арабська країна готова до такого кроку, якщо видобуток в РФ істотно впаде через накладені санкції.

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