Щорічно українці даремно витрачають в аптеці 35 мільярдів гривень - Радуцький

Влада пропонує запобігти зайвим витратам, запровадивши систему фармацевтичного страхування.

Щорічно українці даремно витрачають в аптеці 35 мільярдів гривень. Бо купують необґрунтовні та неефективні препарати, заявив голова парламентського комітету Михайло Радуцький.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 1 грудня.

Зазначається, що через це в Україні пропонують запровадити масове фармацевтичне страхування. Така новітня система допоможе запобігти зайвим витратам громадян на ліки. Також планується поступово запустити систему електронного рецепту для ширшого переліку препаратів, а не лише для антибіотиків. Також з'являться е-протоколи лікування та реєстр лікарських засобів.

Нагадаємо, від 1 жовтня в Україні почали видавати електронні лікарняні - один із найважливіших кроків до режиму без паперів у сфері охорони здоров'я, який допомагає зменшити навантаження на лікарів та спростити отримання страхових виплат для пацієнтів. Щоб відкрити лікарняний, пацієнт обов'язково мусить відвідати сімейного лікаря, а от закрити його можна автоматично онлайн.