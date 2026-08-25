SCM Ахметова від початку повномасштабної війни інвестувала в Україну понад $4,3 млрд

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Про це повідомляє прес-служба SCM.

Окрім інвестицій, бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова, «Серце Азовсталі» та ФК «Шахтар» за 4,5 роки війни спрямували на допомогу армії та цивільним понад 14,6 млрд грн (близько $392 млн).

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Основна військова допомога йде через проєкт «Сталевий фронт»: армія безкоштовно отримує амуніцію, техніку, дрони, тепловізори та засоби зв’язку. «Метінвест» виготовив понад 900 сталевих бліндажів для передової, на базі яких працюють два підземні госпіталі за стандартами НАТО, а також випускає антидронові решітки для бронетехніки.

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ДТЕК забезпечив безкоштовним світлом понад 100 лікарень, військових об’єктів та інших критичних об’єктів у прифронтових областях, а всього з початку війни повернув електропостачання понад 26 мільйонам домівок.

Фонд Ріната Ахметова передав українцям 700 тисяч одиниць ліків і понад 13 мільйонів продуктових наборів з 2014 року. Разом із «Серцем Азовсталі» фонд дає житло захисникам з інвалідністю I-II групи — у 2026 році планують передати ще сотню квартир, а всього за три роки — понад 400. На підтримку захисників Маріуполя Ахметов виділив близько 2,2 млрд грн.

ФК «Шахтар» оплачує лікування поранених військових за кордоном і допомагає переселенцям та дитячому футболу.

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