Реклама

За даними SCM, від початку повномасштабного вторгнення компанії групи інвестували в Україну понад $4 млрд, зокрема близько $1 млрд – у невідкладне відновлення зруйнованих об’єктів.

«Відбудова України не може бути питанням невизначеного майбутнього. Інвестувати в Україну треба вже зараз», – заявила директорка з комунікацій SCM Наталія Ємченко.

Реклама

Вона зазначила, що компанії групи продовжують запускати нові проєкти та залучати до них міжнародних партнерів.

Реклама

Зокрема, ДТЕК розвиває нову енергогенерацію, а «Метінвест» модернізує виробництво та розширює інтеграцію українського бізнесу до європейських виробничих ланцюгів.

«Шахтар» розглядає кампанію як продовження своєї міжнародної діяльності з підтримки України, зазначив гендиректор клубу Сергій Палкін.

Новини партнерів