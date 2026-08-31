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SCM Ріната Ахметова звернулася до міжнародного бізнесу із закликом не відкладати інвестиції в Україну до завершення війни.
Ключовим майданчиком кампанії стане футбольний клуб «Шахтар»: під час основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2026/27 команда гратиме у футболках із написом Invest in Ukraine. Домашні матчі «Шахтар» проводитиме в Лондоні.
За даними SCM, від початку повномасштабного вторгнення компанії групи інвестували в Україну понад $4 млрд, зокрема близько $1 млрд – у невідкладне відновлення зруйнованих об’єктів.
«Відбудова України не може бути питанням невизначеного майбутнього. Інвестувати в Україну треба вже зараз», – заявила директорка з комунікацій SCM Наталія Ємченко.
Вона зазначила, що компанії групи продовжують запускати нові проєкти та залучати до них міжнародних партнерів.
Зокрема, ДТЕК розвиває нову енергогенерацію, а «Метінвест» модернізує виробництво та розширює інтеграцію українського бізнесу до європейських виробничих ланцюгів.
«Шахтар» розглядає кампанію як продовження своєї міжнародної діяльності з підтримки України, зазначив гендиректор клубу Сергій Палкін.