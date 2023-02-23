SCM розвиває виробництво в Україні й поповнює держбюджет попри війну — бізнесмен

За 2022 рік підприємства компанії поповнили держбюджет України на 2 млрд доларів.

Попри війну підприємства SCM інвестують в Україну та розвивають виробництво, створюючи нові робочі місця. Про це в інтерв'ю американському виданню Forbes заявив власник компанії, український бізнесмен Рінат Ахметов.

За його словами, його компанії, попри повномасштабне вторгнення, видобувають газ, вугілля та залізну руду, виробляють таку необхідну наразі електроенергію. Все це допомагає Україні розвиватися.

Так, компанія ДТЕК придбала на прозорому аукціоні ліцензії для пошуку газу в Полтавській області й планує інвестувати в розробку цього родовища понад 20 млн доларів.

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Видання Forbes порахувало, що за 2022 рік підприємства SCM поповнили держбюджет України на 2 млрд доларів.

Бізнесмен розповів, що правлінню та наглядовим радам доводиться під час воєнного стану працювати 24/7, адже компанія проводить ремонтні роботи, забезпечує електрикою українців, виробляє бронежилети для наших захисників. Тобто підприємства залишаються фінансово стабільними й сплачують податки до держбюджету.

Також відзначено ще один внесок SCM у захист України: до лав ЗСУ та Нацгвардії вступили понад 13 тисяч співробітників підприємств. На сьогодні війна забрала життя 517 співробітників компанії, ще 1 тис. поранено. Їм та їхнім родинам компанія надає фінансову та іншу допомогу.

Нагадаємо, Ахметов від першого дня повномасштабної війни перебуває в Україні, він не планує виїжджати за кордон до перемоги ЗСУ. Його підприємства під час воєнного стану забезпечують захисників України бронею, бронежилетами, інженерними спорудами зі сталі; купають для потреб військових дрони, тепловізори та інше.

З початку повномасштабного вторгнення Фонд бізнесмена та "Шахтар" передали на підтримку ЗСУ та гумдопомогу понад 5 млрд грн. Крім того, бізнесмен виділив 1 млрд грн захисникам Маріуполя в рамках проекту "Серце Азовсталі".