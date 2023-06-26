Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС підтримав повне скасування Україною цінових обмеження на ринку електроенергії — член НКРЕКП

Про це повідомив член національного регулятора НКРЕКП Валерій Тарасюк на відкритому засіданні комісії 26 червня.

«Ми отримали відгуки від виробників електроенергії, від НЕК Укренерго від Оператора ринку від Секретаріату енергетичного співтовариства – це ті гравці, які висловлювалися за повне скасування price-cap. Я особисто також висловлював таку думку, але на сьогодні більшість комісії не погоджується з таким підходом», - зазначив Тарасюк.

З огляду на неготовність НКРЕКП підтримати позицію Енергетичного співтовариства, Тарасюк запропонував проміжне рішення – встановлення підвищених price-cap, які, за його словами, зроблять можливим імпорт електроенергії з ЄС в години пікового споживання.

Нагадаємо, 31 травня НКРЕКП, скасувала дію price-cap на ринку електроенергії з 30 червня. Це рішення одностайно підтримали учасники ринку та міжнародні організації.