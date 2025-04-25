Секрети стабільності: як БаДМ створює умови для довготривалої роботи

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БаДМ — один із найбільших фармдистриб’юторів України — не лише гарантує безперебійну роботу структурних підрозділів, а й системно дбає про людей. Як створити середовище, де хочеться працювати роками? У компанії знають відповідь.

Зміни, які відчуває кожен

Сучасний аптечний склад «БаДМ» у Дніпрі

Під час повномасштабного вторгнення компанія зосередила ресурси на стабільній роботі аптечних складів по всій країні. Щоб уникнути збоїв у доставці, на кожному об’єкті оновлюється енергетична інфраструктура: встановлюються додаткові генератори, підсилюються електромережі, модернізуються складські системи, конвеєри та електрообладнання.

Окремий фокус — автоматизація. Сучасні рішення допомагають зменшити ручну працю, прискорити логістику та знизити навантаження на персонал. Паралельно компанія розширює інфраструктуру: вже будується п’ять нових автоматизованих складів — в Одесі, Київській області, Вінниці, Полтаві та Івано-Франківську. Загальна площа аптечних складів сягне 120 тис. кв. м. Це — і розширення логістики, і створення сотень нових робочих місць.

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«Ми модернізуємо склади, продумуючи не лише безперебійну роботу системи постачання, а й комфорт людей. Адже це — інвестиція у зручний, сучасний і безпечний простір для кожного працівника БаДМ», — говорить технічний директор компанії Дмитро Классен.

Аптечні склади: інновації для стабільності

Сонячні панелі як частина енергонезалежності БаДМ

По всій країні на складах БаДМ встановлено понад 2000 сонячних панелей. У 2024-му філія в Кривому Розі зробила прорив у напрямі енергонезалежності: тут встановили сонячну електростанцію, яка в деякі місяці повністю забезпечує підрозділ електроенергією вдень — до 5 МВт на місяць.

У місті, що не раз залишалося без води через ракетні удари, критично важливою стала й автономна система водопостачання — вона дозволяє працювати до 4 діб без централізованої подачі. Додатково встановлено потужний генератор із міні-АЗС — у разі блекаутів світло не зникне. І, звісно, косметичні та енергозберігаючі ремонти, які значно покращили умови працівників.

Лайфхаки турботи: люди — в центрі уваги

БаДМ дбає не лише про комфортні умови для співробітників, а й про їхнє моральне й фізичне здоров’я. У всіх регіонах працівники відділів комплектації отримують приємні бонуси — гарячі напої, фрукти, смаколики.

У період сезонних хвороб діє ще одна ініціатива — «Вітамінізація працівників», у межах якої компанія надає співробітникам вітамінні комплекси. Це — турбота про здоров’я команди, спрямована на зміцнення імунітету в найбільш вразливі періоди року.

Стабільність — це про людей

БаДМ створює умови для довготривалої роботи

У БаДМ вірять: навіть у найскладніші часи можна створити середовище, де хочеться залишатися надовго. Де зміни — це не виклик, а шлях до кращого. І саме в таких умовах народжується команда, що здатна на більше.

В.о. Генерального директора ТОВ «БаДМ» Дмитро Бабенко зазначає: «Ми будуємо компанію, у якій люди відчувають впевненість у завтрашньому дні. БаДМ — це не тільки налагоджена дистрибуція ліків, а й відповідальність перед тими, хто робить це можливим. І ми продовжуємо створювати для працівників умови, в яких хочеться залишатися і зростати».