Семеро працівників ДТЕК було відзначено грамотами Верховної Ради за внесок в розвиток вугільної промисловості

Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Сім співробітників ДТЕК Енерго отримали державні нагороди - грамоти Верховної Ради України за вагомий внесок у розвиток вугільної промисловості, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. Нагородження відбулося 9 жовтня у Комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг», - йдеться в ньому.

Зазначається, що грамотами Верховної Ради України були нагороджені: Віталій Тутов, Леонід Триколич, Надія Салабай, Людмила Клємєнтьєва, Віктор Вершина, Юрій Куліух та Максим Руденко.

Реклама

«ДТЕК Енерго щиро вітає шахтарів та машинобудівників із заслуженими відзнаками. Ваша самовідданість, сила та професіоналізм — це надійна основа енергетичної стійкості України й запорука того, що в наших домівках буде світло і тепло», - наголосили в ДТЕК.

Раніше на Одещині енергетиків ДТЕК Ріната Ахметова було відзначено почесними грамотами Кабінету Міністрів та Чорноморської міської ради.