ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
1 хв

Семеро працівників ДТЕК було відзначено грамотами Верховної Ради за внесок в розвиток вугільної промисловості

Семеро працівників компанії ДТЕК отримали грамоти Верховної Ради України за внесок у розвиток вугільної промисловості, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

Семеро працівників ДТЕК було відзначено грамотами Верховної Ради за внесок в розвиток вугільної промисловості

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Сім співробітників ДТЕК Енерго отримали державні нагороди - грамоти Верховної Ради України за вагомий внесок у розвиток вугільної промисловості, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. Нагородження відбулося 9 жовтня у Комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг», - йдеться в ньому.

Зазначається, що грамотами Верховної Ради України були нагороджені: Віталій Тутов, Леонід Триколич, Надія Салабай, Людмила Клємєнтьєва, Віктор Вершина, Юрій Куліух та Максим Руденко.

«ДТЕК Енерго щиро вітає шахтарів та машинобудівників із заслуженими відзнаками. Ваша самовідданість, сила та професіоналізм — це надійна основа енергетичної стійкості України й запорука того, що в наших домівках буде світло і тепло», - наголосили в ДТЕК.

Раніше на Одещині енергетиків ДТЕК Ріната Ахметова було відзначено почесними грамотами Кабінету Міністрів та Чорноморської міської ради.

Дата публікації
Кількість переглядів
24
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie