Сенат США голосуватиме за виділення $40 млрд допомоги Україні за спеціальною процедурою

Рішення про важливу фінансову допомогу Україні від США можуть ухвалити уже в середу, 18 тарвня.

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що ухвалення законопроєкту про виділення 40 мільярдів доларів Україні відбудеться в найкоротші терміни - після процедурного голосування, яке планується в понеділок, 16 травня.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

У Сенаті збираються застосувати парламентську процедуру cloture, яка згортає подальші дебати з питання до 30 годин та дозволяє перейти до голосування.

Мітч Макконнелл висловив сподівання, що рішення про застосування цієї процедури буде ухвалене відчутною більшістю. Це дасть впевненість у тому, що для рішення про надання допомоги Україні також не забракне голосів.

Раніше речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що якщо законопроєкт не буде прийнято до наступного четверга, 19 травня, це може вплинути на можливість США безперебійно надавати військову допомогу Україні. Сенатор-демократ Кріс Кунс також наголосив з цього приводу, що "затримка на тиждень буде шкодити обороні України".

Нагадаємо, у четвер, 12 травня, сенатор-республіканець Рендал Пол одноосібно заблокував розгляд нового пакету допомоги для України. Він запропонував поправки до законопроєкту, якими передбачено створення посади окремого інспектора, який би перевіряв виділення коштів в рамках цього пакету.

Як закон про ленд-ліз остаточно ставить знак рівності між Росією та нацистською Німеччиною

Читайте також: