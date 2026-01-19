СЕО Метінвесту назвав умови відновлення індустріальної потужності України

Реклама

Про це заявив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков у колонці для спецпроєкту NV та The Economist «Світ попереду».

«До війни гірничо-металургійний комплекс формував близько 10 % ВВП, зараз — майже 6 %. Одне робоче місце в металургії створює ще вісім у суміжних галузях. Яким би не був сценарій 2026 року, промисловість це опора, на якій тримаються податки, продукція з доданою вартістю, відбудова та місце України на європейському ринку. Тому індустріальна політика вже зараз має бути в центрі уваги, стати предметом щоденної праці, яка об'єднає приватний бізнес і державу. Інакше, навіть завершивши війну, ми не зможемо відродити індустріальну міць нашої держави», - наголосив він.

За словами Риженкова, повномасштабна війна стала для Метінвесту періодом втрати активів і боротьби за виживання: компанія втратила підприємства в Маріуполі та Авдіївці й була змушена зупинити роботу активів у Покровську. Але їй вдалося зберегти статус найбільшого промислового гравця країни та одного з ключових донорів Сил оборони України.

Серед ключових умов для відновлення промисловості Риженков назвав доступ бізнесу до фінансування і ринків збуту, насамперед європейського, а також ефективний державний захист національного виробника. Зокрема, йдеться про усунення можливостей для постачання російської сталі на ринок ЄС.

Окремо він наголосив, що євроінтеграція відкриває для України нові можливості, зокрема в контексті «зеленого» переходу Європи. За його словами, українська переробна промисловість може стати важливою складовою цього процесу, а Метінвест готовий відігравати роль мосту між українською та європейською металургією.

«Визнавши значущість власного виробництва, держава зможе відродити промисловість. І, можливо, темою наступного спецвипуску «Світ попереду» буде не всесвітня мілітаризація, а позитивний ланцюговий ефект від індустріального відновлення України», - резюмував Риженков.

Як відомо, за 5 років найбільші метпідприємства України сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. Але у разі зростання тарифів державних монополій та вантажного тарифу Укрзалізниці, бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники почнуть закривати підприємства.