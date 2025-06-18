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ТСН у соціальних мережах

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Сербія нахабно ігнорує рекомендації ЄС щодо російського газу

Новий контракт «Сербіягазу» із «Газпромом» набуде чинності у вересні та триватиме або три роки, або десять років.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Газпром

Російський "Газпром" / © Associated Press

Сербія продовжує переговори щодо нового контракту на постачання природного газу з Росії, незважаючи на рекомендації Європейського Союзу відмовитися від імпорту з держави-агресорки до 2027 року.

Про це повідомив агентству Reuters директор національної газової компанії Srbijagas («Сербіягаз») Душан Баятович.

За його словами, новий контракт з «Газпромом» набуде чинності у вересні та триватиме або три роки, або десять років.

«Питання з ціною більш-менш вирішені. Це буде дуже хороша ціна, найкраща ціна в Європі», — сказав Баятович.

Він відмовився надати подальші подробиці, оскільки комерційні переговори все ще тривають.

Директор «Сербіягазу» наголосив, що на майбутнє газового ринку впливатимуть Росія та США як виробники, а також Китай як основний споживач, і Європі доведеться змиритися з цією ситуацією.

«Це проста математика. Ви не можете вирішити рівняння постачання газу до Європи за прийнятними цінами без російського газу», — сказав Баятович на Санкт-Петербурзькому економічному форумі — заході, який більшість керівників західних компаній оминули через війну в Україні.

Сербія, один з останніх європейських покупців російського газу, отримала минулого року близько трьох мільярдів кубічних метрів від держави-агресорки.

Водночас Сербія прагне стати членом Європейського Союзу, який цього тижня запропонував заборонити імпорт російського природного газу та зрідженого природного газу до кінця 2027 року.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вимагав відкласти голосування за новий санкційний пакет ЄС проти Росії до розв’язання питання з постачанням російського газу.

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