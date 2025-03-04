"Серце Азовсталі" поглиблює співпрацю із США, аби адаптувати американський досвід підтримки ветеранів в Україні - Сухова

Зокрема, "Серце Азовсталі" разом з Dog Tag та Маріупольським державним університетом запустять освітню програму з підприємництва для ветеранів на базі реального бізнесу.

"Ми побачили дуже крутий проєкт Dog Tag Bakery - це невелика кав'ярня-пекарня, на базі якої є mani-MBA для ветеранів. Тобто на базі діючого бізнесу вони навчаються і потім вирішують, чи будуть вони частиною великого бізнесу, чи створять свій маленький бізнес. Такого на сьогодні в Україні немає. Ми побачили це в США, і побачили, що 85 % їхніх випускників є успішними", - розповіла Сухова.

Ще один проєкт організація впроваджуватиме спільно з Boulder Crest Foundation, яка використовує практики посттравматичного зростання для підтримки ветеранів. Вони допомагають військовим усвідомити свій травматичний досвіт та використати його для подальшого розвитку. За підтримки "Серця Азовсталі" п'ятеро українських ветеранів навчаться цим практиками, аби надавати таку підтримку в Україні за принципом "рівний рівному".

"Незабаром 5 наших захисників, які мають психологічну освіту (зокрема, отримали її за підтримки нашого проєкту) їдуть навчатися у Сполучені Штати, де вони отримають сертифікати і стануть сертифікованими менторами. Ми привеземо цей досвід в Україну і будемо його впроваджувати", - зазначила директорка "Серця Азовсталі".

Нагадаємо, раніше "Серце Азовсталі" оголосило про запуск спільної ініціативи з America's Warrior Partnership та Київською школою економіки для посилення ветераноцентричності в українських громадах. На базі американського досвіду буде розроблено освітню програму для муніципалітетів, що допоможе створити комфортні умови для повернення та інтеграції військових у цивільне життя.