Серед трейдерів безперечним лідером зі сплати податків є мережа ОККО - дослідження Інституту соціально-економічної трансформації

На паливному ринку України податкове навантаження на АЗС-трейдерів розподілено дуже нерівномірно. Найбільші суми податків у перерахунку на одну заправку сплачує до державних бюджетів і фондів мережа ОККО.

Натомість у більшості інших АЗС-мереж цей показник може бути у 10 чи й більше разів нижчим. Такі розрахунки оприлюднив Інститут соціально-економічної трансформації (ІСЕТ) у своєму дослідженні про тіньовий сектор на ринках підакцизних товарів в Україні (див. повністю – за посиланням).

Відповідно й за абсолютними показниками сплати податків ОККО є однозначним лідером серед автозаправних мереж України. За підрахунками директора консалтингової компанії «А-95» Сергія Куюна, маючи частку у 22% продажів на ринку, ця компанія сплатила більш як 50% усіх податків у паливному ритейлі. Сама компанія на своєму корпоративному сайті звітує, що за перше півріччя-2023 перерахувала до бюджету та державних фондів понад 1,8 мільярда гривень податків від операційної діяльності, з них за другий квартал – 976 мільйонів гривень.

Згідно з оприлюдненими у дослідженні ІСЕТ даними, у другому кварталі 2023 року кожен із автозаправних комплексів ОККО у середньому заплатив майже 1,8 мільйона гривень податків на прибуток, зборів до Пенсійного фонду та єдиних соціальних внесків. Натомість у 21 компанії із 30 охоплених дослідженням сплата податків за другий квартал 2023 року була нижчою за 200 тисяч гривень у перерахунку на 1 АЗС.

Консалтингова група А-95, опираючись на статистику ДПС, підрахувала й податкове навантаження на 1 літр проданого у роздрібі пального. У мережі ОККО воно сягає 2,4 гривні/літр – значно вище, ніж у конкурентів. Зокрема, у більшості АЗС-операторів цей показник становить 1 гривня/літр чи менше.