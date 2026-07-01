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Середня зарплата в Україні перевищила 30 тис. грн: де платять найбільше
Держстат назвав середню зарплату українців у травні 2026 року.
У травні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 961 грн, що на 1,5% більше, ніж у квітні.
Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України.
Найвищі зарплати
Найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула 47 115 гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником 32 374 грн.
Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у:
Чернівецькій області — 22 354 грн;
Кіровоградській області — 22 336 грн.
Якщо аналізувати доходи за видами економічної діяльності, найбільше заробляють працівники сфери інформації та телекомунікацій — у середньому 76 997 гривень на місяць.
Найменші зарплати
Найнижчий рівень оплати праці залишається у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, де середня зарплата становить 21 554 грн.
Водночас Держстат повідомив, що станом на 1 червня 2026 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,8 млрд грн.
Нагадаємо, українці можуть втратити пенсію через помилку роботодавця. Слід перевірити, чи сплачує роботодавець за працівника єдиний соціальний внесок, це може позначитися не лише на майбутній пенсії.