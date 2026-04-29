Середня зарплата в Україні сягнула 30 тисяч гривень: хто отримує найбільше
У березні 2026 року середня зарплата в Україні перевищила 30 тисяч гривень. Найбільше зростання зафіксовано в Києві, але різниця між регіонами залишається суттєвою.
За березень 2026 року середня зарплата в Україні зросла до 30 356 грн. Це зростання на 7,2% порівняно з лютим цього ж року. Найбільше зростання зарплат традиційно відбулося у Києві.
Про це повідомляють у Державній службі статистики України.
За березень 2026 року середня зарплата по Україні зросла до 30 356 грн. Найбільше зросли зарплати в Києві та Київській області.
У Києві середня зарплата сягнула 49 381 грн. У Київській області вона виросла до 29 997 грн.
Найнижчий рівень оплати праці в Україні спостерігається у таких областях: Кіровоградська (середня зарплата — 21 375 грн) та Чернівецька (середня зарплата — 21 453 грн).
Найвищі середні зарплати в Україні отримують працівники галузі інформації та комунікацій — по 85 673 грн у середньому.
Найменше отримують вчителі та інші працівники галузі освіти — їхня середня зарплата становить 19 394 грн.
Станом на 1 квітня 2026 року держава має заборгованість перед громадянами у виплаті зарплат на суму 3,6 млрд грн.
Чому зростають зарплати в Україні: пояснення НБУ
Роботодавці все частіше акцентують на дефіциті працівників, який зумовлений виїздом людей з України та мобілізацією. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.
У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює доволі стрімке підвищення зарплат.
У березні 2026 року зберігалася тенденція випереджального зростання пропозиції робочої сили. На одну вакансію в середньому претендувало по двоє кандидатів. Це істотно більше, ніж рік тому.
У лютому 2026 року середня зарплата становила 28,3 тис. грн.