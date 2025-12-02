Середня зарплата в Україні зросла: кому і де платять найбільше

У жовтні зарплати українців зросли на 1,1% / © УНІАН

Реклама

Ринок праці в Україні демонструє стримане зростання доходів населення попри складну економічну ситуацію. У середині осені офіційні заробітки штатних працівників дещо збільшилися порівняно з початком сезону.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Скільки заробляють українці

За даними відомства, у жовтні 2025 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні становила 26 913 гривень. Це на 1,1% більше, ніж було у вересні.

Реклама

Традиційно найприбутковішою сферою залишається галузь інформації та телекомунікацій. Тут фахівці в середньому отримують 65 047 гривень.

На протилежному полюсі доходів опинилася сфера освіти. Вчителі та викладачі мають найнижчу середню зарплату по країні — лише 16 984 гривні. Водночас саме сфера освіти залишається одним із найбільших роботодавців, де працевлаштовано майже мільйон осіб (974,8 тис.).

Регіональний розріз: де платять найбільше

Географія зарплат також демонструє суттєві відмінності. Беззаперечним лідером залишається столиця. У Києві середній рівень оплати праці сягнув 40 738 гривень.

До трійки регіонів з найвищими доходами також увійшли:

Реклама

Луганська область — 30 675 грн;

Дніпропетровська область — 27 892 грн.

Найскромніші доходи фіксують у Чернівецькій (19 343 грн), Кіровоградській (19 920 грн) та Чернігівській (20 561 грн) областях.

Кількість працівників та борги

Загальна кількість штатних працівників в Україні у жовтні становила 5 мільйонів 339,2 тисячі осіб. Порівняно з вереснем цей показник незначно скоротився на 0,2%. Найбільше людей залучено у промисловості (1,2 млн) та освіті.

Водночас залишається актуальною проблема заборгованості. Станом на 1 листопада 2025 року загальна сума невиплаченої заробітної плати сягнула 3,7 мільярда гривень.

Нагадаємо, пенсії в Україні зростуть вже у грудні. Підвищення виплат торкнеться 65-річних громадян, які не працюють, та «довгожителів» віком від 70 років. Також перерахунок можуть отримати пенсіонери, які працюють і які не дочекалися індексації навесні.