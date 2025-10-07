Середній клас в Україні "тане": скільки треба заробляти, щоб ним вважатись, і хто ці люди

Гроші / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Війна завдала нищівного удару по доходах українців, суттєво скоротивши і без того нечисленний середній клас.

Про це розповів фінансист Богдан Яремчик для Новини.LIVE.

Скільки заробляє більшість

За даними на липень 2025 року, цифри доходів українців виглядають доволі скромно. Середня зарплата в країні ледь перевищує 26 тисяч гривень, а медіанна, тобто сума, яку отримує більшість, становить близько 25 тисяч. Проте, як зазначає експерт, цього замало для впевненого середнього класу. До того ж, у столиці доходи традиційно вищі, ніж у регіонах.

Реклама

За словами Яремчика, щоб вважатися представником середнього класу, потрібно заробляти значно більше за середньостатистичного українця.

«Якщо брати медіану близько 25 тисяч гривень, то середній клас може починатися десь з 1,2-1,5 медіани. Це може означати приблизно 30-35 тисяч гривень і вище, залежно від регіону», — наголосив фінансист.

Хто сьогодні «на коні»

Експерт переконаний, що довоєнний прошарок середнього класу, який оцінювали у 17%, значно «просів». Сьогодні його основу складають переважно фахівці з кількох ключових галузей. Це працівники сфери ІТ, телекомунікацій, фінансів, а також менеджери середніх та великих компаній, чиї доходи дозволяють відповідати новим фінансовим реаліям.

Нагадаємо, в Україні вже від наступного року вчителі отримають суттєве підвищення зарплат. Мінімальна «мінімалка» зросте на 50%. Педагог зможе заробляти близько 30 тис. грн на місяць.

Реклама

Наразі середня заробітна плата вчителя становить близько 15 тис. грн. Якщо педагог має додаткові виплати за керівництво класом, проведення позанавчальних занять чи інші надбавки, то виплати можуть сягати до 20 тис. грн.