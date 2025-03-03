Середня пенсія в Україні: скільки становить і як вона розраховується

Через мінімальні внески, які сплачують ФОПи та держава, пенсія в Україні залишається значно нижчою за зарплату, яку публікує Укрстат.

Пенсія в Україні розраховується на основі середньої заробітної плати, яка за 2024 рік становить 17,5 тисяч гривень. Ця сума є орієнтиром для Пенсійного фонду при нарахуванні пенсій та сплаті Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Про це розповіла старший науковий співробітник інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко у етері Київ 24.

"Дивіться, у нас зарплата в середньому десь та, яку використовує Пенсійний фонд для нарахування нових пенсій і з якої сплачується ЄСВ. То от середня заробітна плата за 2024 рік вийшла 17,5 тисяч. По Україні, так? Так, по Україні в середньому", - сказала вона.

Середня зарплата для пенсійних нарахувань нижча, ніж у статистичних даних, через мінімальні внески, сплачувані ФОПами та державою.

"Це враховуючи мінімальні внески, які сплачують ФОПи, також мінімальні внески, які сплачує держава за деякі категорії населення. Тому цей показник менший, ніж показник зарплат штатних працівників, який публікує наш Укрстат. Там понад 20 тисяч середній, ну близько 22 тисяч зарплата", - сказала Ткаченко.

За її словами, середня пенсія, навіть з урахуванням індексації, становитиме 6300 гривень, що складає менше 30% від середньої зарплати. Це з урахуванням інфляції і того, як буде коригуватися зарплата для нарахування пенсій.

Нагадаємо, в Україні в березні 2025 року проведуть чергову індексацію пенсій. Пенсіонери від 1 березня отримають перерахунок своїх виплат, що дозволить їм отримувати на кілька сотень, а подекуди навіть понад тисячу гривень більше.

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