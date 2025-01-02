Середня зарплата чиновників 2024 року зросла на 61%: хто отримує найбільше

Це суттєве зростання зарплат держслужбовців в 3,4 раза перевищують середню зарплату в країні, яка у вересні становила 18 тисяч гривень.

Міністерство фінансів України оприлюднило оновлені дані щодо зарплат і чисельності працівників державних органів, місцевих адміністрацій і судової влади. У листопаді 2024 року середня зарплата у центральних держорганах склала 62 тисячі гривень, що на 61% більше, ніж на початку року, коли вона становила 38,6 тисячі гривень. Загалом такі зарплати отримують 21,7 тисячі чиновників.

Про це свідчать дані Мінфіну.

Рейтинг зарплат очолює Антимонопольний комітет, де середня зарплата становить 118,7 тисячі гривень. У комітеті працюють 268 осіб, а зарплата керівництва складає в середньому 215 тисяч гривень на місяць.

На другому місці – Міністерство юстиції, де 997 працівників отримують у середньому 100,5 тисячі гривень. Ця структура нещодавно опинилася в центрі уваги через злам державних реєстрів.

Дані про заробітні плати українських чиновників. / Фото: Мінфін

Центральна виборча комісія, яка під час війни фактично не проводить виборів, виплачує середню зарплату в розмірі 97,2 тисячі гривень для своїх 248 працівників. При цьому керівництво ЦВК, що налічує 18 осіб, отримує найбільші в Україні зарплати – в середньому 310,3 тисячі гривень на місяць.

У Секретаріаті Кабінету Міністрів середня зарплата становить 65,5 тисячі гривень. Тут працює 672 особи, з них керівництво отримує в середньому 132,9 тисячі гривень.

Це суттєве зростання зарплат держслужбовців в 3,4 раза перевищують середню зарплату в країні, яка у вересні становила 18 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Києві затримали одного з керівників партії, який вимагав 1 млн доларів за вирішення "земельних питань" у КМДА.