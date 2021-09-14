Середня зарплата понад 15 тисяч, стипендія — 2 тисячі: головні цифри Держбюджету-2022

У проекті головного кошторису країни передбачено мінімальну зарплати лікарів на рівні понад 20 тисяч гривень.

На засіданні Кабінету міністрів, яке заплановане на середу, 15 вересня, буде прийнято проект Державного бюджету на 2022 рік. Його одразу віддадуть на розгляд Верховної Ради.

Про це на пресконференції у вівторок, 14 вересня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільник уряду назвав деякі найважливіші цифри, які закладено в головний кошторис країни на наступний рік. Зокрема, він особливо відзначив підвищення заробітної плати медичним працівникам — за його словами, мінімальна зарплата лікаря повинна бути на рівні 20 тисяч гривень, а середнього медперсоналу — на рівні 13,5 тисячі гривень.

“Середня зарплата лікаря наступного року перевищить 22,5 тисячі гривень. Загалом середньомісячна зарплата в Україні наступного року складе майже 15,5 тисячі гривень”, - запевнив Денис Шмигаль.

Також із 1 січня 2022 року до 2 тисяч гривень зросте мінімальна стипендія для студентів закладів вищої освіти та в 2,5 рази зростуть стипендії для студентів закладів професійно-технічної освіти.

У проекті бюджету закладено 5,5 млрд гривень на забезпечення житлом учасників АТО зі статусом внутрішньо переміщених осіб, 14 млрд грн - на інфраструктуру, цифровізацію, підготовку та початок Всеукраїнського перепису населення.

Згідно з проектом бюджету, доходи держбюджету у 2022 році становитимуть 1277 млрд гривень, що на 161 млрд гривень більше порівняно з 2021 роком. Витрати держбюджету складуть 1465 млрд гривень (на 103 млрд грн більше, ніж цьогоріч).

“Видатки бюджету зростуть на більш ніж 100 млрд грн. Дефіцит бюджету знижується з 5,5% цього року до 3,5% наступного року”, — підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до кінця року на субсидії буде потрібно ще близько 12 млрд грн. У бюджеті було передбачено 36 мільярдів гривень, з яких понад 33 мільярди уже використано.

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