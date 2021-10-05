"Середня зарплата в Україні вже вища за 500 доларів, це абсолютний рекорд", - Шмигаль

"Середня зарплата в Україні вже вища за 500 доларів, це абсолютний рекорд", - Шмигаль

Влада анонсує підвищення середньої зарплати лікарям до 800-900 доларів.

Очільник українського уряду вважає, що тренд стосовно виїзду людей на заробітки за кордон починає змінюватися. Свою роль тут зіграли і пандемія, і зростання попиту на кваліфіковану робочу силу в Україні, і окремі економічні та соціальні програми, які стимулюють людей повертатися.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час інтерв'ю виданню LB.ua.

"Середня зарплата в Україні зараз уже вища за 500 доларів. Це абсолютний рекорд для нашої держави. Для тих самих лікарів ми наступного року середню зарплату зробимо на рівні 800-900 доларів, а мінімальну – на рівні 700 доларів", - зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні середня заробітна плата у серпні 2021 року склала 13 997 гривень. Це на 348 гривень менше порівняно з липнем - 14 345 гривень. Мінімальна заробітна плата в Україні залишається на рівні 6000 грн.

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