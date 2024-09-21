Середня зарплата в Україні зросла: кому платять найбільше

Середня заробітна плата співробітників, які офіційно працюють в Україні, збільшилася в другому кварталі до 20,964 гривень, тоді як у першому кварталі вона становила 18,903 гривень.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Найвищі зарплати в таких галузях:

ІТ і телекомунікації — 50 100 грн (у першому кварталі — 49 500 грн)

авіаційний транспорт — 43 400 грн (у першому кварталі — 34 700 грн)

фінансова та страхова сфера — 39 900 грн (у першому кварталі — 39 100 грн)

Найменші зарплати отримують працівники у сферах творчості, мистецтва та розваг — 12 791 гривня, а також у галузі бібліотечної, архівної, музейної справи та інших культурних установ — 12 802 гривні.

В освіті середня зарплата становить 15 076 гривень.

Раніше стало відомо, що 2025 року мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум залишаються на рівні грудня 2024 року.

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