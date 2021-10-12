Середня зарплата від початку року зросла майже на 22%: де українці заробляють найбільше

Середньомісячна номінальна заробітна плата в усіх регіонах була вище мінімальної.
У січні–серпні 2021р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати українців становив 13 525 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 21,8%.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Так, до видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися працівники:
- державного управління й оборони;
- обов’язкового соціального страхування;
- професійної, наукової та технічної діяльності;
- фінансових та страхових установ;
- сфери інформацій та телекомунікацій;
- авіаційного транспорту.
Серед промислових видів діяльності – працівники підприємств:
- із добування кам’яного та бурого вугілля;
- із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення;
- із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
- із виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,3–2,0 раза.
Найнижчий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах:
- поштової та кур’єрської діяльності;
- тимчасового розміщування й організації харчування;
- текстильного виробництва;
- виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;
- функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, де заробітна плата не перевищувала 74,5% від середнього рівня по економіці.
Середньомісячна номінальна заробітна плата в усіх регіонах була вище мінімальної, разом з тим лише у трьох із них вона перевищила середній рівень по Україні:
- м.Київ – 19 705 грн;
- Донецька область – 14 545 грн;
- Київська область – 13 760 грн.
Найнижчий рівень середньомісячної заробітної плати, який не перевищував 82% від середнього по економіці, спостерігався в:
- Кіровоградській області;
- Чернівецькій області;
- Волинській області;
- Чернігівській області;
- Херсонській області.
Індекс реальної заробітної плати в січні–серпні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 111,9%.
Заборгованість із виплати заробітної плати в січні–серпні 2021р. збільшилася на 35,9%, або на 1317,2 млн.грн, і на 1 вересня 2021р. становила 3928,8 млн.грн., що дорівнює 3,9% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2021р.
Як зазначає регулятор, суттєве збільшення заборгованості в січні–серпні 2021р. спостерігалося на підприємствах із добування кам’яного та бурого вугілля (на 246,3 млн.грн) та виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (на 155,7 млн.грн).
Згідно з даними Держстату, збільшення заборгованості з виплати заробітної плати в січні–серпні п.р. спостерігалось у 23 регіонах, а найсуттєвіше – у Дніпропетровській (на 207,6 млн.грн), Львівській (на 179,6 млн.грн), Донецькій (на 147,4 млн.грн) областях та м.Києві (на 441,9 млн.грн).
Крім того, кількість працівників, яким не виплачено заробітну плату, збільшилась на 0,7% і на 1 вересня 2021р. становила 155,3 тис. осіб, або 2,2% від середньооблікової кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 25,3 тис.грн, що в 1,8 раза перевищує середню заробітну плату за серпень 2021р.
Нагадаємо:
- В Україні середня заробітна плата у серпні 2021 року склала 13 997 гривень. Це на 348 гривень менше порівняно з липнем - 14 345 гривень. Мінімальна заробітна плата в Україні залишається на рівні 6000 грн.