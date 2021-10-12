Середня зарплата від початку року зросла майже на 22%: де українці заробляють найбільше

Середня зарплата від початку року зросла майже на 22%: де українці заробляють найбільше

Середньомісячна номінальна заробітна плата в усіх регіонах була вище мінімальної.

У січні–серпні 2021р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати українців становив 13 525 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 21,8%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, до видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися працівники:

державного управління й оборони;

обов’язкового соціального страхування;

професійної, наукової та технічної діяльності;

фінансових та страхових установ;

сфери інформацій та телекомунікацій;

авіаційного транспорту.

Серед промислових видів діяльності – працівники підприємств:

із добування кам’яного та бурого вугілля;

із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення;

із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;

із виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,3–2,0 раза.

Найнижчий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах:

поштової та кур’єрської діяльності;

тимчасового розміщування й організації харчування;

текстильного виробництва;

виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;

функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, де заробітна плата не перевищувала 74,5% від середнього рівня по економіці.

Середньомісячна номінальна заробітна плата в усіх регіонах була вище мінімальної, разом з тим лише у трьох із них вона перевищила середній рівень по Україні:

м.Київ – 19 705 грн;

Донецька область – 14 545 грн;

Київська область – 13 760 грн.

Найнижчий рівень середньомісячної заробітної плати, який не перевищував 82% від середнього по економіці, спостерігався в:

Кіровоградській області;

Чернівецькій області;

Волинській області;

Чернігівській області;

Херсонській області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–серпні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 111,9%.

Заборгованість із виплати заробітної плати в січні–серпні 2021р. збільшилася на 35,9%, або на 1317,2 млн.грн, і на 1 вересня 2021р. становила 3928,8 млн.грн., що дорівнює 3,9% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2021р.

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Як зазначає регулятор, суттєве збільшення заборгованості в січні–серпні 2021р. спостерігалося на підприємствах із добування кам’яного та бурого вугілля (на 246,3 млн.грн) та виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (на 155,7 млн.грн).

Згідно з даними Держстату, збільшення заборгованості з виплати заробітної плати в січні–серпні п.р. спостерігалось у 23 регіонах, а найсуттєвіше – у Дніпропетровській (на 207,6 млн.грн), Львівській (на 179,6 млн.грн), Донецькій (на 147,4 млн.грн) областях та м.Києві (на 441,9 млн.грн).

Крім того, кількість працівників, яким не виплачено заробітну плату, збільшилась на 0,7% і на 1 вересня 2021р. становила 155,3 тис. осіб, або 2,2% від середньооблікової кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 25,3 тис.грн, що в 1,8 раза перевищує середню заробітну плату за серпень 2021р.

Нагадаємо:

В Україні середня заробітна плата у серпні 2021 року склала 13 997 гривень. Це на 348 гривень менше порівняно з липнем - 14 345 гривень. Мінімальна заробітна плата в Україні залишається на рівні 6000 грн.

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