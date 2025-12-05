ТСН у соціальних мережах

Сергій Тарасов запускає школу для ветеранів: “Наше завдання — повернути людей до життя і дати їм інструменти для майбутнього” Актуально

Про це Сергій Тарасов розповів в інтерв’ю журналістам, оголосивши про створення школи для ветеранів ЗСУ, де військових навчатимуть фермерству, переробці й сучасним агротехнологіям.

Сергій Тарасов запускає школу для ветеранів: “Наше завдання — повернути людей до життя і дати їм інструменти для майбутнього”

Тарасов наголосив, що після війни перед Україною стоїть виклик реінтеграції військових у цивільне життя.

«Школа для ветеранів — це не про лекції. Це про реальні інструменти для створення власної справи», — сказав він.

За його словами, український агросектор готовий до стандартів ЄС і залишається міцною економічною опорою навіть у воєнні роки.

«Агросектор — один із небагатьох, хто не зупинявся навіть у найважчі місяці війни», — сказав Тарасов.

