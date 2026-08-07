Серпневий перерахунок субсидії: де перевірити суму та рішення

Субсидія

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Пенсійний фонд України проводить перерахунок житлової субсидії у серпні на серпень-вересень без нової заяви, якщо середньомісячний сукупний дохід домогосподарства зріс або зменшився на понад 50%. Щоб зрозуміти, чи змінилася виплата, найкраще перевірити дані в особистому кабінеті на порталі ПФУ.

Кому перерахунок проводять автоматично

Для серпневого перерахунку ПФУ враховує доходи домогосподарства за I та II квартали поточного року. Якщо після зіставлення даних різниця перевищує 50%, суму субсидії переглядають без звернення отримувача. Поріг та механізм такого перерахунку TSN.ua раніше пояснював у матеріалі про зміну розміру субсидій.

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Автоматичний перерахунок не означає, що виплата обов’язково зміниться. Нова сума залежить від відомостей, які Фонд враховує для розрахунку, тому спершу варто перевірити саме рішення та дату останнього нарахування.

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Як перевірити субсидію онлайн через портал ПФУ

Зайдіть до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг ПФУ та авторизуйтеся через КЕП, «Дія.Підпис» або ID.GOV.UA. У меню оберіть розділ «Моя субсидія».

Там зазначено місяць і рік останнього нарахування, нараховану суму та рішення про призначення субсидії або пільги. Саме ці три позиції допомагають побачити, чи відобразився перерахунок.

Що може означати зміна суми

Збільшення чи зменшення виплати саме собою не доводить помилки. Якщо дохід домогосподарства змінився більш ніж на 50%, ПФУ переглядає розмір субсидії в межах установленого строку її призначення.

Перевірте, чи збігаються в кабінеті місяць нарахування, сума та рішення з вашою ситуацією. Збережіть скриншот, якщо дані здаються помилковими: так буде легше пояснити проблему під час звернення.

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Коли звертатися до Пенсійного фонду

Зверніться до ПФУ, якщо в кабінеті немає відомостей про призначену субсидію, рішення не відповідає вашим обставинам або змінилися склад домогосподарства чи перелік житлово-комунальних послуг. Новим отримувачам субсидії також потрібно подати заяву до Фонду.

Не подавайте повторну заяву лише тому, що нова сума ще не відобразилася. Спочатку перевірте місяць останнього нарахування; якщо інформація не оновлюється або потребує уточнення, зверніться до сервісного центру чи офіційного каналу ПФУ.

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