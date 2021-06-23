Сезонна робота в Україні: яких працівників шукають та які гроші пропонують

Найбільший попит - у курортних містах.

Роботодавці активно пропонують українцям сезонний заробіток.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Місцеві підприємці шукають працівників на літній період. Найбільший попит - в курортних містах, а також на фермерських господарствах.

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На курортах найбільш потрібні вантажники, кухарі, офіціанти, баристи, прибиральники, водії та різноробочі. Зарплати коливаються від 15 до 25 тисяч гривень на місяць.

У сільськогосподарській сфері шукають підсобних працівників, людей для збирання ягід, овочів та фруктів, механізаторів і слюсарів. Тут заробвтна плата коливається від 7 до 20 тисяч гривень.

Як повідомлялося, Київ – абсолютний лідер серед міст України за кількістю вакансій. Майже чверть усіх пропозицій роботи припадає на столицю. За даними кадровиків, Київ, як і вся Україна, найбільше потребує фахівців серед молодшого і середнього медичного персоналу. До топ-5 співробітників, яких шукають роботодавці у столиці увійшли – IT-спеціалісти, експерти в рекламі та піарі, фахівці з продажу, менеджери банківської сфери та бухгалтери.

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