Шахрайство з обміном валюти: як нелегальні пункти ошукують українців

В Україні викрили нову схему обману громадян в обмінниках.

До Комітету Верховної Ради надійшли скарги громадян на те, що деякі обмінні пункти в Україні встановлюють різні курси обміну долара залежно від року його емісії.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Перевірка показала, що ситуація ще гірша, ніж здавалося спочатку: крім зловживань у легальних обмінниках, активно діють нелегальні пункти обміну, які не сплачують податки та працюють без ліцензій.

Зазначається, що нелегальні обмінники відкрито працюють у багатьох містах, маючи яскраві рекламні вивіски, які фактично "закликають" правоохоронців звернути на них увагу.

Однак, за словами представників комітету, Національна поліція не вживає жодних заходів, що сприяє розквіту цього тіньового бізнесу.

Комітет офіційно звернувся до Національного банку України (НБУ) та Нацполіції із вимогою провести перевірки та негайно покарати порушників закону.

"Люди не мають втрачати десятки тисяч гривень через махінації шахраїв", – наголосили представники комітету.

Нагадаємо, національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 4 березня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 16 копійок і становить 41,59 гривні.

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