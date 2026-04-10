Шахраї атакують клієнтів Monobank: як українці втрачають гроші і не знають про це

Шахрайська схема

В Україні з’явилася нова шахрайська схема. Зловмисники атакують клієнтів банку Monobank. Їхні гроші вони переказують на власні рахунки, причому за згодою людей.

Про це повідомляє співзасновник Monobank Олег Гороховський. Розповідаємо далі, як не потрапити на гачок шахраїв.

Нова шахрайська схема

Гороховський розповів, що так звані «офісники» вигадали новий спосіб, як виманити гроші з карток українців. За останні кілька місяців обертів набрала нова шахрайська схема.

Людині на номер телефонує робот (IVR) і диктує таке повідомлення: «У ваш застосунок виконано вхід з невідомого пристрою. Якщо це були не ви — натисніть 1».

Людина, яка боїться, що її банківський застосунок зламали, звісно ж, натискає одиничку під час дзвінка.

У цей момент клієнт потрапляє на шахраїв. Вони пропонують переказати ваші кошти на «безпечний» рахунок, щоб ними не скористалися ті, хто нібито «зламав» застосунок банкінгу клієнта.

Клієнт подає заявку на такий переказ коштів, а насправді надсилає їх шахраям.

«Захиститися від цього дуже просто — треба запам’ятати одне правило: Монобанк не телефонує», — написав Олег Гороховський.

Також замість цифри 1 шахраї можуть просити ввести й інші цифри. Найважливіше — не робити те, що вони кажуть.

В Україні шахраї працюють за «схемами» — як не попастися

Нагадаємо, однією з останніх схем шахраїв стала розсилка нібито від імені «Нової пошти». У повідомленнях людям пропонують задешево придбати загублені посилки. Найактивніше такі повідомлення розповсюджують у соціальних мережах і месенджерах.

Користувачам пропонують купувати так звані «сюрприз-бокси». Суть афери полягає в тому, що люди отримують непотрібні дешеві товари.

Також стало відомо, що з’явилася і нова схема обкрадання людей біля банкоматів. Шахраї блокують картку тонкою ниткою та підглядають за PIN-кодом жертви. В роботу банкомата втручаються ще до появи клієнтів.