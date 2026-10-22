Шахраї можуть оформити кредит на ваше ім’я: які дані варто перевірити

Кредитка

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Іноді українці дізнаються про чужі кредити лише тоді, коли їм телефонують колектори або надходять повідомлення про борг.

Про це повідомили в Українському бюро кредитних історій (УБКІ).

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Як перевірити кредитну історію

Експерти пояснюють, що чужі кредити можуть з’явитися через витік даних або втрату контролю над SIM-карткою. Отримавши доступ до номера, шахраї перехоплюють SMS-коди для підтвердження фінансових операцій.

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Щоб вчасно виявити чужі позики, варто регулярно перевіряти кредитну історію. Один раз на рік кожен українець може безкоштовно замовити свій звіт на сайті УБКІ або через застосунок «Кредитна історія».

У кредитному звіті фахівці радять звернути увагу на такі блоки:

«Поточні кредити» — містить відомості про діючі позики в банках та мікрофінансових організаціях. За наявності незнайомого договору необхідно звернутися до відповідної установи для з’ясування обставин.

«Запити» — фіксує перелік фінансових організацій, які перевіряли кредитну історію. Незнайомий запит може свідчити про спробу сторонньої особи оформити позику, хоча сам по собі ще не доводить факт шахрайства.

Перевірити звернення до персональних даних можна також через державний застосунок «Дія». Для цього в меню налаштувань слід відкрити розділ «Запити даних». У разі виявлення незнайомого банку чи мікрофінансової компанії варто зв’язатися з нею та уточнити причину звернення до реєстрів.

Що робити, якщо на вас оформили чужий кредит

В УБКІ наголошують, наявність боргу в історії не означає, що кредит брали саме ви. У такій ситуації потрібно оскаржити неправдиві дані у фінансовій установі та бюро. Якщо це шахрайство — зверніться до Кіберполіції, а зі скаргою на дії компанії — до Нацбанку.

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Також варто захистити свій мобільний номер, адже він підтверджує банківські операції. Перевірте в оператора, які номери оформлені на ваші документи, і забороніть віддалений перевипуск SIM-картки, якщо така послуга доступна.

Кредити для українців — останні новини

Нагадаємо, в Україні змінять правила, за якими банки залучають довгострокові гроші, щоб наблизити фінансовий ринок до стандартів ЄС. Це вплине, зокрема, і на іпотечні кредити.

Раніше ми пяснювали, що розмір заборгованості, помилки колекторів у документах та сплив трирічного строку позовної давності дають позичальникам реальний шанс законно списати кредитні борги через суд.

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