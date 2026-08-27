Шахраї навчилися красти гроші з протермінованих банківських карток: як це працює

Банківські картки / © Associated Press

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Дослідники виявили небезпечну вразливість, яка дозволяє шахраям проводити платежі за допомогою давно протермінованих банківських карток. Завдяки технічній лазівці злочинці можуть обійти захист терміналів навіть зі старим пластиком.

Про це пише Raketa.

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Термін дії банківської картки після його завершення теоретично має робити неможливим її подальше використання. Проте нове дослідження показало, що в окремих випадках це правило не працює. Науковці Массачусетського університету в Амгерсті виявили вразливість, яка потенційно дозволяє повторно активувати деякі протерміновані картки для здійснення оплат.

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Ця проблема може становити загрозу навіть тоді, коли викрадену картку вже замінили новою. Через виявлену вразливість зловмисники потенційно можуть проводити несанкціоновані транзакції, використовуючи стару картку.

Як пояснюють дослідники, причина полягає в тому, що термін дії самої картки та банківського рахунку, до якого вона прив’язана, відрізняються. Зокрема, навіть після завершення терміну дії картки на неї може бути зараховане повернення коштів. Доцент Массачусетського університету Такі Раза вирішив перевірити, чи можна використати таку картку не лише для отримання повернень, а й для оплати. Виявилося, що для частини карток це справді можливо.

Як працює шахрайство з протермінованими картками?

Для демонстрації науковці використали два звичайні смартфони та нескладне програмне забезпечення, за допомогою якого вдалося ввести в оману платіжний термінал.

Спочатку один телефон активує картку та передає її дані. Після цього другий пристрій змінює інформацію про дату завершення терміну дії перед передаванням даних терміналу. У результаті платіжна система може отримати майбутню дату закінчення дії картки, хоча фактично вона вже є протермінованою.

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Можливість такого маніпулювання пов’язана, зокрема, з недостатнім захистом дати завершення терміну дії. Водночас цифровий сертифікат, пов’язаний із карткою, іноді може залишатися чинним довше, ніж дата, вказана на самій фізичній картці. Відтак наявність протермінованої картки не завжди стає перешкодою для проведення платежу.

Дослідники заявили, що змогли продемонструвати таку атаку не лише в лабораторії, а й під час реальних покупок у ресторанах та магазинах.

Водночас вразливість виявилася характерною не для всіх банківських карток. Цифрові гаманці продемонстрували більшу стійкість до такого типу атаки завдяки додатковим механізмам захисту.

Як уберегтися від шахраїв?

Про виявлену проблему дослідники поінформували найбільші платіжні системи.

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Поки проблему не усунено, фахівці радять не викидати протерміновані банківські картки цілими. Їх краще фізично знищувати. Крім того, варто регулярно перевіряти операції за банківськими рахунками, які вже були закриті.

До слова, раніше українців попередили про нову шахрайську схему: людям масово надсилають листи нібито від освітніх платформ із повідомленням про успішне завершення навчання та пропозицією завантажити сертифікат. До листа додається PDF-файл, який перенаправляє на завантаження архіву зі шкідливим програмним забезпеченням для викрадення особистих даних.

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