Шахраї вигадали нову схему біля банкоматів: як одна нитка допомагає викрасти гроші

Шахраї / © Unsplash

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Шахраї продовжують вигадувати нові способи крадіжки грошей із банківських карток. Цього разу вони використовують звичайну нейлонову нитку, яка дозволяє заблокувати картку в банкоматі, дізнатися PIN-код власника, а потім отримати доступ до його рахунку.

Про це пише Ziare.com.

За інформацією іноземних ЗМІ, зловмисники вставляють тонку нейлонову нитку у слот банкомата таким чином, що її практично неможливо помітити.

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Попри це банкомат без проблем зчитує картку, тож користувач може виконати всі звичні операції: вставити картку, ввести PIN-код і навіть зняти готівку.

Проблеми виникають лише тоді, коли людина намагається забрати картку. Через приховану нитку банкомат не повертає її, і користувач припускає, що сталася технічна несправність.

Як шахраї виманюють PIN-код

Саме в цей момент починається другий етап афери. Поряд із банкоматом перебуває спільник, який удає небайдужого перехожого.

«Спробуйте ще раз ввести PIN-код або повторіть операцію», — саме таку пораду найчастіше можна почути від такого «помічника».

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Якщо картку повернути не вдається, людина зазвичай звертається до банку або залишає місце події.

Після цього зловмисник легко витягує картку за допомогою тієї ж нитки та, знаючи PIN-код, знімає гроші з рахунку.

Експерти радять уважно оглядати банкомат перед використанням. Якщо біля приймача картки є сторонні предмети або конструкція здається незвичною, краще скористатися іншим пристроєм.

Також варто насторожитися, якщо картка входить у слот із незвичним опором або застрягає. Фахівці рекомендують за можливості користуватися безконтактною технологією NFC, яка дозволяє не вставляти картку у банкомат.

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Що робити, якщо картка застрягла

У разі якщо банкомат не повертає картку, не вводьте PIN-код повторно за порадою сторонніх людей і не приймайте допомогу незнайомців.

Найкраще одразу зв’язатися з банком за номером, зазначеним на банкоматі або на офіційному сайті банку, заблокувати картку та повідомити про ситуацію. Саме швидка реакція допоможе уникнути втрати коштів і не дозволить шахраям скористатися вашим рахунком.

Нагадаємо, українців закликають бути обережними, бо в соцмережах та месенджерах поширюється фішингова схема з нібито «виплатами» у фейковій «Дії». Шахраї обіцяють одноразову допомогу від 800 до 20 000 грн і просять ввести банківські дані. Після введення даних вони отримують доступ до рахунків і крадуть гроші. Офіційний сайт «Дії» — diia.gov.ua. Державні установи ніколи не просять паролі чи CVV-коди.

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