Шалені ціни: з чим пов'язане здорожчання продуктів

Подорожчання пов'язане з економічними та сезонними факторами, а також зі зростанням витрат на виробництво.

В Україні продовжують зростати ціни на продукти. За листопад найсильніше подорожчали яйця та овочі, проте, порівняно з попереднім місяцем фрукти та цукор знизились у ціні.

Про це повідомив Держстат.

Порівняно з жовтнем, вартість продуктів збільшилася в середньому на 4%, а за рік — на 14,4%. Лідером подорожчання стали яйця, чия ціна зросла на 54,6% за місяць і на 30,6% за рік. Такий ріст цін пояснюється сезонними особливостями, зниженням обсягів виробництва і подорожчанням кормів.

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Молочні продукти за місяць подорожчали на 5,6%. В цьому випадку збільшення вартості пов'язане з високими витратами на виробництво і транспортування.

Ріст цін не оминув і овочі. Через обмежену кількістю на ринку і складнощами в логістиці вони подорожчали на 13,7% за місяць і на 62,9% за рік.

У зв'язку з подорожчанням зерна та енергоносіїв, хліб подорожчав на 2,2% за місяць, а макаронні вироби — на 1,7%.

Однак ціна фруктів знизилась на 1,5% за місяць, хоча за рік вони подорожчали на 24,7%. Також цукор можна придбати на 3,6% дешевше, ніж торік. Це може бути пов'язано зі збільшенням урожаю цукрових буряків.

Згідно зі статистикою, інфляція в листопаді 2024 року за місяць становила 1,9%, за рік – 11,2%. Продукти харчування залишаються категорією, яка найбільше впливає на зростання споживчих цін. Підвищення цін пов'язане з економічними та сезонними факторами, а також зростанням витрат виробництва.

Нагадаємо,у грудні 2024 року овочі можуть здорожчати до 15%, а фрукти – до 10%. Зокрема, ціна білокачанної капусти може зрости до 33 гривень, ріпчастої цибулі – до 20 гривень, а картоплі – до 37 гривень.

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