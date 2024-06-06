Шанс на зиму зі світлом: експерти пояснили, скільки додаткових мегават вже є і скільки ще може бути

Держава має зовсім небагато часу, щоб залучити всі ресурси, які можливі.

Україна має альтернативні джерела енергії, які вже згладжують пікові навантаження. Але є потужності, які досі не використовуються.

Про це заявили учасники пресконференції "Розподілена генерація. Як Україні пережити зиму 2024/2025", яка відбулася в "Інтерфакс-Україна".

Передусім всі експерти звернули увагу на те, що Україні необхідні системи збереження енергії – ця технологія вже розвинута і для нас обов'язковою складовою енергобезпеки.

"Це не тільки маленькі системи для квартир, будинків або офісів. Це й великі системи, на мегавати і гігавати потужності, які сьогодні інсталюються у США, ЄС, у Китаї, Японії, Південній Корее, в багатьох країнах. Але в Україні, на жаль, крім нашої компанії – ми інсталювали декілька систем накопичення, можливо, ще якісь компанії зробили невеликі проєкти – цього немає", – розповів президент "МХП Еко Енерджи" Олександр Домбровський."

Ввідчутний внесок у стабілізацію пошкодженої російськими обстрілами української енергосистеми зараз дають сонячні електростанції. Це елемент розподіленої генерації, яка максимально ускладнює Москві нищення української енергетики.

За словами голови правління Асоціації сонячної енергетики України Владислава Соколовського, в Україні пошкоджено не менш ніж 15% промислових сонячних електростанцій. Декілька днів тому була цілеспрямована атака на Покровську СЕС, а це понад 200 МВт встановленої потужності.

На окупованих територіях лишилося 950 МВт промислових потужностей. На щастя, на вільних землях їх набагато більше 5,9 ГВт промислових СЕС і приблизно 1,5 ГВт домашніх станцій, які також можуть віддавати надлишок енергії у мережу.

Попри війну, за два минулі роки в Україні з'явилося 390 МВт нових сонячних потужностей, переважно малих СЕС. "Я вважаю, що до кінця року ми можемо мінімум досягти той результат, який був досягнутий протягом цих двох років. Тобто найближчими місяцями можна встановити 400-500 МВт сонця", – каже Соколовський.

Проте є готові потужності альтернативної енергії, які буквально простоюють. Наприклад, біоТЕЦ (працюють на тирсі або біогазі), про які розповів Голова наглядової ради групи компаній "Кліар Енерджі" Петро Багрій.

"Зараз стоять всі встановлені потужності біоТЕЦ в Україні на 54 МВТ. Ні в кого не працюють. Оскільки є проблема забезпечення їх сировиною. Ціна, яку сьогодні виставляє Національне Агентство лісових ресурсів, просто неприйнятна для нинішнього ціноутворення на ринку електроенергії. І це також питання, чому так відбувається", – розповів Багрій.

Друга причина простою, за його словами – порубкові рештки у лісовому господарстві досі не вважаються ресурсом. Цей ринок в Україні практично не розвивається. Хоча 54 МВт збудованих потужностей, які вже є і могли б запуститися в паливний сезон, абсолютно не зайві для держави.

Також "буксує" питання монтажу когенераційних установок – вони дають і електрику, і тепло – на об'єктах комунальної та державної власності, хоча приватний бізнес їх активно використовує. "Не є великою проблемою прорахувати когенераційні потужності, потрібні для Києва, Вінниці чи Львова. Вся необхідна енергетична інфраструктура є в кожному великому місті. Просто треба бажання, елементи державної підтримки, і ми можемо встигнути частину міст в якихось достатніх потужностях підготувати до зими", – каже Олександр Домбровський.