Шарль Мішель розповів, коли ЄС запровадить шостий пакет санкцій проти Росії

Шарль Мішель розповів, коли ЄС запровадить шостий пакет санкцій проти Росії

Європейський союз вже найближчими днями запровадить шостий пакет санкцій проти Росії.

Голова Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що пріоритетом залишається розблокування морських шляхів, щоб допомогти експортувати 22 млн тонн зернових з України.

Про це повідомляє італійське видання ANSA.

Голова Європейської ради зазначив, що санкції проти Росії можуть оголосити вже у середу, 1 червня.

"Юридичні тексти, які приведуть до прийняття шостого пакету санкцій, готуються і можуть бути вже завтра", - сказав Шарль Мішель.

Нагадаємо, Європейський союз до кінця 2022 року скоротить імпорт російської нафти на 92%. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, цьому сприятиме нафтове ембарго.

Зазначимо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення щодо нафтових санкцій проти Росії. За її словами, це дозволить фактично скоротити близько 90% імпорту нафти з Росії до ЄС до кінця року.

Водночас Володимир Зеленський раніше заявив, що погодження нових санкцій ЄС проти Росії "надто затягнулося".

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