Ще €45 млрд для України: Єврокомісія підготувала механізм виділення кредиту на 2027 рік

Єврокомісія / © Reuters

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Європейська комісія запропонувала механізм розподілу решти фінансування для України за кредитною програмою обсягом 90 млрд євро.

Про це повідомляє Reuters.

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Згідно з пропозицією Єврокомісії, 13,3 млрд євро передбачено для підтримки державного бюджету України. Ще 31,7 млрд євро планують спрямувати на посилення спроможностей українського оборонно-промислового комплексу.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості стабільного фінансування для України.

«Сьогоднішньою пропозицією ми забезпечуємо Україні вкрай необхідну передбачуваність і допомагаємо підтримувати роботу найважливіших державних служб», — заявила вона.

До кредитної ініціативи також має приєднатися Канада. Про відповідні наміри повідомили уряди Канади та Європейського Союзу. Оттава планує надати Україні можливість купувати військову техніку в канадських оборонних виробників за рахунок коштів європейської програми.

Загальний бюджет Ukraine Support Loan становить 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Рішення про надання цього кредиту країни Євросоюзу погодили у квітні 2026 року.

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Водночас Єврокомісія оцінила виконання Україною умов для отримання дев’ятого траншу. Із 18 передбачених кроків задовільними визнали 16.

Серед виконаних зобов’язань — модернізація інформаційної системи виконання судових рішень, затвердження Стратегії захисту прав людини та програми протидії торгівлі людьми. Також Україна ухвалила стратегію скорочення державної власності в банківському секторі й Стратегію зайнятості населення.

Окремі заходи стосувалися інвестицій у сфери освіти, охорони здоров’я та житлового забезпечення. Зокрема, підтримка передбачена для ветеранів з інвалідністю, родин загиблих військових і внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, серед виконаних завдань — підготовка незалежної оцінки роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, запровадження електронної ідентифікації та заходів із моніторингу водних ресурсів.

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Ще два зобов’язання Україна поки що не виконала повністю. Перше стосується формування наглядових рад державних підприємств, у яких більшість мають становити незалежні члени. Наразі відповідні ради призначили на 10 із 15 підприємств.

Друге невиконане завдання — ухвалення дорожньої карти поступового відкриття ринків природного газу та електроенергії для конкуренції.

Як зазначає Reuters, під час визначення обсягу фінансування Єврокомісія запропонувала врахувати часткове виконання вимоги щодо наглядових рад. Також до розрахунків планують включити дострокове виконання одного із завдань, передбачених для десятого траншу.

Йдеться про подання Україною запиту на проведення місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка має оцінити регуляторну діяльність у сфері ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України підвищив облікову ставку від 16% до 16,5% річних. Новий рівень почав діяти від 30 жовтня.

Ми раніше інформували, що підвищення виплат військовим залишається одним із головних пріоритетів влади, однак наразі Україна стикається зі значними фінансовими труднощами.

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