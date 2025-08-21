Ще один овоч борщового набору стрімко дешевшає: яка причина

Яка ціна на капусту / © Pexels

В Україні падають ціни на білокачанну капусту, які в середньому на 19% нижчі, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За словами фермерів, зниження ціни пов’язане з відсутністю попиту на капусту. Це, своєю чергою, обумовлено її низькою якістю. Погода цього сезону не найкраще позначилася на товарному вигляді середніх сортів капусти: через тривалі дощі на капустяних полях утворився надлишок вологи, що згодом призвело до розтріскування качанів капусти.

Зважаючи на ці обставини, фермери готові надавати знижки для покупців, аби прискорити реалізацію товару. Цього тижня українські господарства готові продавати білокачанну капусту по 17-24 грн/кг ($0,41-0,58/кг), що в середньому на 19% нижче, ніж наприкінці минулого тижня.

Відсутність попиту на капусту спричинена її якістю, яка суттєво погіршилася через несприятливі погодні умови. Термін реалізації такої капусти дуже обмежений, тому оптові компанії та роздрібні мережі ведуть закупівлі виключно дрібним оптом для поточних продажів.

Крім того, у виданні зазначають, що станом на сьогоднішній день білокачанна капуста в Україні вже надходить у продаж у середньому на 52% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що ціна на борщовий набір поступово знизиться.